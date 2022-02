Uncommix Ltd. Dubiose Geschäfte

Die Finanz­aufsicht Bafin warnt vor der Uncommix Ltd. aus London. Sie habe keine Erlaubnis für unter der Marke „The Aurelia“ auf der Internetseite theaurelia.uk angebotene Geschäfte. Laut Bafin bietet die Firma unter anderem Investmentberatung für vorbörs­liche Aktien sowie Investitionen in Fest­geld­anlagen, Fonds und ETF-Geld­anlagen an. Sie betreibe die Internetportale geld­anlagen49.de, wiveo.uk und anla­gepro­dukte24.de. Wir setzen sie auf unsere kostenlos abruf­bare Warnliste.