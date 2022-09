Selbst­bestimmt wohnen, in Würde altern, Gemeinschaft erleben. Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen sich Gedanken machen, wo sie oder ihre Angehörigen leben können, wenn es zu Hause nicht mehr geht. Nicht zuletzt wegen Meldungen über den Personalnot­stand in der Pflege und Berichten über zum Teil schlechte Zustände in einigen Pfle­geheimen suchen Menschen auch nach alternativen Lebens- und Wohn­formen im Alter.

Aber nicht jede Einrichtung ist gleich, viele Pfle­geheime sind sehr gut. Falls es Mängel gibt, können Pflegebedürftige dagegen vorgehen. Die Pfle­geexpertinnen der Stiftung Warentest haben die verschiedenen Wohn­formen verglichen, sagen, wann sich welche Wohn­form anbietet, und geben Tipps zum Thema.

Wenn Sie den Artikel frei­schalten, erfahren Sie, wann der Umzug in ein Pfle­geheim sinn­voll ist, wie Sie bei Bedarf eines finden, wie sich die Kosten zusammensetzen und welche Zuschüsse Sie von der Pflegekasse erhalten können. Außer­halb erklären wir, was Sie tun können, wenn Sie Probleme im Pfle­geheim haben, etwa Mängel in der Pflege fest­stellen.

Für Pflegebedürftige, die die Gemeinschaft suchen und professionelle Pflege brauchen, nicht aber in ein Heim ziehen möchten, gibt es Alternativen, etwa die Pflege-WG. Wir informieren über entsprechende alternative Wohn­formen.

Unsere praktische Tabelle gibt einen schnellen Über­blick über alternative Wohn­formen mit Pflege und erleichtert den Vergleich mit der Versorgung im Pfle­geheim.



Mehrere Varianten fürs Wohnen im Alter Wer pflegebedürftig ist, braucht viel Unterstüt­zung im Alltag. Oft wird die Versorgung durch Angehörige und ambulante Pflege­dienste sicher­gestellt. Sobald dies nicht mehr in den eigenen vier Wänden funk­tioniert, müssen Pflegebedürftige und Angehörige darüber nach­denken, ob ein Umzug in ein Pfle­geheim nötig ist. Manchmal reicht aber auch schon die Unterbringung in einer geschützteren Umge­bung mit Service- und Pfle­geangebot wie im Betreuten Wohnen. Für Menschen, die eine wirk­liche Alternative zum herkömm­lichen Pfle­geheim suchen, ist möglicher­weise eine Pflege-WG oder eine stationäre Haus­gemeinschaft die richtige Wahl.

Unterschiedliche Pflege­kosten und Zuschüsse Die Pflege-Expertinnen der Stiftung Warentest erklären, welche Faktoren bei der Entscheidung für oder gegen ein Pfle­geheim oder eine alternative Wohn­form wichtig sind. Dafür haben wir Vertrags­bedingungen und Kosten der unterschiedlichen Wohn­möglich­keiten verglichen. Geht es um die Finanzierung, spielt die Pflegekasse eine wichtige Rolle. Sie zahlt Zuschüsse zur Pflege, die aber beispiels­weise in einer Pflege-WG anders ausfallen als im Pfle­geheim. Wir erläutern, welche Gelder Pflegebedürftige je nach individuellem Fall abrufen können.