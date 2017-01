Umstellung auf DVB-T2 HD: Alle Tests und Tipps rund ums neue Fernsehen

DVB-T-Umstellung – wer ist betroffen? Die Umstellung trifft alle Zuschauer, die ihr Fernseh­programm in Deutsch­land über Antenne empfangen. Kabel- oder Satelliten­empfänger sind nicht betroffen. Am schnellsten handeln müssen die Bewohner der 18 großen Ballungs­räume in Bremen-Unterweser, Hamburg-Lübeck, Kiel, Rostock, Schwerin, Hannover-Braun­schweig, Magdeburg, Berlin-Potsdam, Jena, Leipzig-Halle, Düssel­dorf-Rhein-Ruhr, Köln-Bonn-Aachen, Rhein-Main, Saarbrücken, Baden-Baden, Stutt­gart, Nürn­berg und München-Südbayern. Hier erfolgt die Umstellung für das Antennen­fernsehen bereits am 29. März 2017. Andere Regionen Deutsch­lands folgen bis spätestens Früh­jahr 2019. Einen Empfangs-Check nach Post­leitzahl finden Sie unter www.dvb-t2hd.de/empfangscheck, DVB-T2-Infos und eine Über­sichts­karte unter www.dvb-t2hd.de/regionen. DVB-T2 HD: Unsere Test­ergeb­nisse für Sie Die Stiftung Warentest hat alle Test­ergeb­nisse, die Sie brauchen. Sie finden bei uns Tests von neuen Fernsehern, die die DVB-T2-HD-Funk­tion bereits mitbringen, Tests von separaten Empfängern mit und ohne Decoder sowie Zimmer­antennen, die für den Empfang von DVB-T2-HD-Signalen geeignet sind. Im Februar 2017 finden Sie auf test.de zudem einen Test von Außen­antennen. Melden Sie sich für unseren Newsletter an. Wir informieren Sie, wenn der Test veröffent­licht ist. Test Alle Fernseher

Was genau wird umge­stellt? Die Betreiber der Fernseh-Sendemasten schalten auf eine neue Ausstrahlungs­technik um – vom alten DVB-T auf das neue DVB-T2 HD. Die Ausstrahlung erfolgt nun in hoher Auflösung mit stark komprimierten Signalen. Ältere TV-Geräte können mit diesen Signalen allerdings nichts anfangen. Wer weiterhin über Antenne fernsehen möchte, braucht einen neuen Fernseher mit einge­bautem DVB-T2-HD-Empfänger oder eine separate Empfangs­box, die ältere TV-Geräte entsprechend ergänzt. Die öffent­lich-recht­lichen Programme werden Sie zukünftig auch weiterhin ohne Zusatz­kosten empfangen können. Für private Sender werden Sie nach einer kurzen Über­gangs­zeit allerdings bezahlen müssen. Dafür benötigen Sie dann einen Decoder, der als Modul in den Fernseher gesteckt wird. Oder Sie schaffen sich eine separate Freenet-Empfangs­box an. FAQ DVB-T2-HD Antworten zum neuen Antennenfernsehen

Fernseher mit integriertem DVB-T2-HD-Empfänger © M. Cantarellas Wer alles in einem Gerät will, braucht einen Fernseher mit integriertem DVB-T2-HD-Empfänger. Um verschlüsselte Programme wie RTL, Sat1, Vox und Pro Sieben zu sehen, ist ein Decoder-Modul erforderlich. Das kostet rund 80 Euro extra. Dazu kommen 69 Euro Jahres­gebühr für den Empfang privater Programme. Fernseher mit integriertem DVB-T2-HD-Empfänger und Steck­platz für das Decoder­modul tragen das grüne Logo „DVB-T2 HD“. Test Alle Fernseher

Empfangs­box mit Decoder für Bezahl­fernsehen © M. Cantarellas Wer sich den neuen Fernseher sparen will, kann einen externen Empfänger an sein altes TV-Gerät anschließen. Die Box liefert dem Fernseher Bild und Ton. In vielen Empfängern ist der Decoder für die Privatsender bereits drin. Auf dem Karton prangt dann neben dem Auf­druck „DVB-T2 HD“ auch das grüne Logo „Freenet TV“. Die Gebühr für den Empfang verschlüsselter Privatsender beträgt 69 Euro im Jahr. Test DVB-T2-HD-Empfänger mit Decoder

Empfangs­box ohne Decoder © M. Cantarellas Wer nur frei empfang­bare Sender sehen will, dem reicht eine Empfangs­box ohne Decoder. Die gibt es schon für unter 50 Euro. Verwirrend: Obwohl auch diese Boxen DVB-T2 HD empfangen können, bleibt ihnen das grüne „DVB-T2 HD“-Logo verwehrt, weil sie keine verschlüsselten Programme anzeigen können. Eine Nach­rüstung des Decoders ist nicht möglich. Dafür bräuchte die Empfangs­box einen CI+Schacht für ein Decoder-Modul. Eine solche Lösung wäre teurer: Das Decoder-Modul für Freenet TV kostet 80 Euro extra. Für diesen Preis gibt es schon Empfangsboxen mit integriertem Decoder. Test DVB-T2-HD-Empfänger ohne Decoder