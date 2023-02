Viele Funk­tionen für zig Anwendungen

Küchen­maschinen mit Koch­funk­tion sind oft wahre Tausend­sassas: Während in der Schüssel ein Quirl oder Spatel rührt, wird ihr Inhalt bereits erhitzt. Risotto soll so prima gelingen, Schokolade wunder­bar geschmolzen und Sauce hollandaise perfekt aufgeschlagen werden.

Einige Geräte wiegen sogar die Zutaten aus, geben per Display Schritt-für-Schritt-Anleitungen, haben Aufsätze zum Dämpfen oder fürs Zubereiten von Eiscreme. Und vieles ist per App steuer­bar. Soweit die Theorie. Aber klappt das auch? Das möchten wir von Ihnen wissen und bitten Sie, an unserer Umfrage teil­zunehmen.