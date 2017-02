Umfrage Steuer: Wie machen Sie Ihre Steuererklärung?

© Getty Images / Tempura Nutzen Sie eine Steuersoftware oder ein Online-Programm, wenn Sie Ihre Steuererklärung machen?

Am 31. Mai ist Stichtag. Viele müssen bis dahin ihre Steuererklärung anfertigen – einige zum ersten Mal in ihrem Leben. Haben Sie schon einmal eine Steuererklärung abge­geben? Wenn ja: Machen Sie das regel­mäßig? Und nehmen Sie dafür die Hilfe eines Steuerberaters oder Lohn­steuer­hilfe­ver­eins in Anspruch? Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer kurzen Umfrage teilnehmen. Sie dauert weniger als fünf Minuten.