Umfrage Medikamente: Großes Interesse an unabhängigen Informationen

Ungefähr 70 Prozent der Befragten nehmen regel­mäßig Medikamente ein. Der Anteil steigt mit zunehmendem Alter (siehe Grafik). Der Zusammen­hang ist aus früheren Studien bekannt. Denn mit den Lebens­jahren erhöht sich das Risiko für chro­nische Krankheiten, die dann häufig auch einer lang­fristigen Arznei­mittel-Therapie bedürfen. Bei unserer aktuellen Umfrage gaben knapp 40 Prozent der Teilnehmer unter 40 Jahren an, an einer chro­nischen Krankheit zu leiden. Bei den mindestens 60-Jährigen waren es bereits rund 70 Prozent.

Mit dem Alter steigt oft auch die Zahl der benötigten Arznei­mittel. Das ist aus verschiedenen Erhebungen bekannt und es spiegelt sich auch in unserer aktuellen Umfrage wider. Wir haben uns die Gruppe derer, die regel­mäßig Medikamente einnehmen, genauer angesehen (siehe Grafik). Während die jüngeren Teilnehmer häufig nur ein Präparat pro Tag benötigen, sind es bei den Älteren eher zwei bis fünf, teil­weise sogar noch mehr. Rund 60 Prozent der Befragten verwenden sowohl rezept­pflichtige als auch rezept­freie Medikamente (nicht grafisch dargestellt). Ungefähr 35 Prozent nutzen ausschließ­lich verschreibungs­pflichtige Mittel – und 5 Prozent nur rezept­freie.

Tipp: Sich umfassend zu seinen Arzneien informieren, die Beipack­zettel studieren und aktiv beim Arzt oder Apotheker nach­fragen, was individuell zu beachten ist – das sind wert­volle Empfehlungen. Nicht alle Heilberufler beraten von sich aus korrekt und voll­ständig – das zeigen unsere Tests zu Apotheken sowie zur Medikamentenumstellung im Krankenhaus .

Wirkungen weit wichtiger als der Preis

Bei der Entscheidung, ob sie ein Medikament einnehmen, sind den Umfrage-Teilnehmern verschiedene Informationen wichtig – vor allem die Wirk­samkeit, dicht gefolgt von den Neben- und Wechsel­wirkungen (siehe Grafik). Aber auch eine Art wissenschaftliche Neugier scheint es zu geben: rund 90 Prozent der Befragten interes­sieren sich – teils in sehr hohem Ausmaß – für den Wirk­mecha­nismus ihres Arznei­mittels. Eher wenig Bedeutung messen sie der Darreichungs­form und dem Preis bei. Allerdings gaben 70 Prozent von ihnen an, dass sie in der Apotheke nach güns­tigeren Alternativen fragen, wenn ihnen ein rezept­freies Mittel zu teuer erscheint.

© Stiftung Warentest

Tipp: Zu vielen Originalmedikamenten gibt es Nach­ahmerpräparate, Generika genannt. Sie sind genauso wirk­sam wie das Original – und güns­tiger. Die Arznei­mittel­experten der Stiftung Warentest erklären im Special Generika, was bei den Mitteln zu beachten ist.