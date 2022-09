Umbrella Capital Part­ners PLC verspricht, hohe Zinsen für zweijäh­riges Fest­geld bei der schwe­dischen Auto­bank Volvo­finans zu vermitteln. Für eine Anlage von 10 000 Euro soll es angeblich 3,2 Prozent Zinsen pro Jahr geben; für eine Anlage von 20 000 Euro verspricht die Firma 3,5 Prozent. Finanztest hält das Angebot für unseriös. Die Firma mit ihren Vorständen Lisa Dinges und Jonathan Wiedekind behauptet, schon seit 30 Jahren zu bestehen. Sie wurde aber erst im Dezember 2021 im britischen Firmen­register einge­tragen und gibt als Sitz eine Londoner Adresse an. Als Sekretär steht im Register eine Firma mit Sitz im US-Bundes­staat Texas. Die Firma nennt auch eine Nieder­lassung in Stock­holm an einer Adresse, die für virtuelle Büros bekannt ist.

Ein Fall für die Warn­liste Umbrella Capital sah sich trotz Frist­verlängerung nicht in der Lage, die Fragen von Finanztest zu beant­worten. Die Volvo­finans bietet auf ihrer Webseite die angeblichen Konditionen nicht an und antwortete nicht auf unsere Nach­frage. Umbrella Capital Part­ners PLC kommt auf unsere Warn­liste (test.de/warnliste).