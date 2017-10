Eine Bewegung, ein Geräusch – und schon springt die Über­wachungs­kamera an. Sie zeichnet auf, was sich gerade im Garten oder Wohn­zimmer abspielt, und sendet einen Alarm, zum Beispiel aufs Smartphone. Das verhindert keinen Einbruch, schreckt vielleicht aber Diebe ab. Tatfotos und -videos helfen auch der Polizei.

Hintergrund. Wir erklären, was Nutzer von Funk­tionen wie Geofencing, Privatzonen und Gesichts­erkennung haben – und was bei Über­wachungs­kameras aus juristischer Sicht zu beachten ist. Außerdem erläutern unsere Experten, warum es ratsam sein kann, Über­wachungs­videos und -Fotos im Internet („Cloud“) zu speichern.

Diese Fragen beant­worten wir: Über­wachungs­kameras sollen Einbrüche dokumentieren. Wir sagen, wozu IP-Cams außerdem noch taugen. Sie erfahren, welche Außenkameras besonders robust sind und welche Kameras bei Geräuschen auslösen, schon bevor Einbrecher ins Blick­feld kommen. Wir verraten, wo die von uns geprüften Kameras und Apps Schwach­stellen haben, wie Sie Ihre Privatsphäre schützen können – und welche Modelle via App Gespräche mit Personen vor der Kamera erlauben.

Bei Instar und Technaxx haben Hacker leichtes Spiel

So schön der Blick via App in den eigenen Garten oder das Wohn­zimmer auch ist, er muss vor Angreifern sicher sein. Nur die D-Link-Kamera für draußen sichert gut. Allerdings über­trägt ihre App die Anmelde­daten unver­schlüsselt. Ausgesprochen unsicher sind beide Instar-Kameras und die Technaxx. Deren Anbieter geben triviale Anmelde­daten vor, „admin“ als Nutzer­name und „instar“ oder „admin“ als Pass­wort. Sicher­heits­bewusste Nutzer vergeben individuelle Anmelde­daten. Techniklaien sollten dazu aufgefordert werden, wenn sie die Kamera einrichten. Das machten die Apps von Instar und Technaxx nicht, darum haben wir die Kameras mit mangelhaft bewertet.