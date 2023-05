Das kommt darauf an. Das Bundes­arbeits­gericht hat fest­gelegt, dass Rufbereitschaft, bei der Beschäftigte nicht an ihrem Arbeits­platz bleiben müssen, dann als Arbeits­zeit gilt, wenn die Betreffenden in dieser Zeit deutliche Einschränkungen in ihrer Frei­zeit­gestaltung hinnehmen müssen, sodass sie diese Zeit nicht mehr frei gestalten und sich ihren eigenen Interessen widmen können. Ist das hingegen möglich, zählen diese Zeiten mangels tatsäch­lich erbrachter Arbeits­leistung keine Arbeits­zeit dar. Entscheidend für die Beur­teilung ist auch die Zeitspanne, in der man auf Abruf steht und wie oft man in dieser Zeit tatsäch­lich in Anspruch genommen wird (Az. 9 AZR 448/20).

Ein Tarif­vertrag kann aber auch vorsehen, dass nur die Zeiten, in denen während der Rufbereitschaft tatsäch­lich gearbeitet wird, als Über­stunden“ zu bezahlen sind. Das sieht zum Beispiel der Tarif­vertrag für den Öffent­lichen Dienst der Länder so vor (BAG, Az. 6 AZR 581/18).