Tipp: Schränken Sie Alkohol, Kaffee, scharf gewürzte Speisen und Tabak ein – sie können ebenso wie Überge­wicht starkes Schwitzen zusätzlich fördern. In unserem, Special Was hilft gegen Achselgeruch und Nässe? sagen wir, welche Kleidung zu empfehlen ist und welche Rolle Stress spielen kann.

Möglicher­weise kann Betroffenen ein neues verschreibungs­pflichtiges Medikament helfen: Die Creme Axhidrox mit Glycopyrronium ist seit Sommer 2022 für Erwachsene mit schwerer primärer axillärer Hyper­hidrose zugelassen. Der Wirk­stoff verringert die Schweiß­bildung. Die Creme wird zunächst einmal täglich in den Achselhöhlen aufgetragen, später kann auch zweimal in der Woche genügen.

Wirk­samer als Scheinbe­hand­lung

Was ist von der Creme zu halten? Sie wirkt, zeigen Daten aus der Zulassungs­studie mit 171 Betroffenen: In der mit Glycopyrronium behandelten Gruppe verringerte sich die Schweiß­menge nach vier Wochen bei rund 58 Prozent der Probanden um mindestens die Hälfte. In der Gruppe mit wirk­stoff­freier Creme war das nur bei rund 35 Prozent der Probanden so.

Die Lebens­qualität verbesserte sich etwas, der Unterschied zwischen den Gruppen war aber vermutlich nicht bedeut­sam: Denn insgesamt schätzten die Teilnehmenden den Behand­lungs­erfolg nach rund vier Wochen in beiden Gruppen ähnlich ein.