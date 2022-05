Ein Treppenlift lässt sich in fast jeder Art von Gebäude einbauen. Er ist vor allem in Einfamilien­häusern die übliche Lösung, wenn Bewohne­rinnen und Bewohner die Treppe aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen. Aber auch in Mehr­familien­häusern ist der Einbau möglich.

Sehr einfache Lösungen ab etwa 3000 Euro Hinzu kommt, dass Treppenlifte deutlich güns­tiger sind als Aufzüge. Selbst wenn sie in Mehr­familien­häusern mehrere Etagen über­winden müssen, liegen die Kosten selten über 20 000 oder 30 000 Euro. Der Einbau eines Aufzugs hingegen kostet schnell einen sechs­stel­ligen Betrag. Außerdem ist dafür die Zustimmung des Vermieters oder der Vermieterin erforderlich. Am unkompliziertesten ist der Einbau eines Treppenlifts in Einfamilien­häusern mit einer geraden Treppe. Einfache Geräte für Einfamilien­häuser, die nur über eine kurze, gerade ­Strecke laufen, gibt es bereits ab etwa 3 000 Euro.

Treppenlift über mehrere Etagen Sitzlift­systeme können häufig über sechs oder sieben Etagen laufen. Aus welchem Material die Treppe ist, ob Holz, Stein, Beton, spielt in der Regel keine entscheidende Rolle. Selbst in einem alten Gebäude, wo der Denkmal­schutz den Einbau eines Personen­aufzugs ablehnt, lassen Gerichte einen Treppenlift eher zu (Verwaltungsgericht Stuttgart, Az. 2 K 5541/20). Der Einbau eines einfachen Lifts ist mitunter in wenigen Stunden gemacht, oft dauert es nur einen halben Tag.

Breite der Treppe entscheidend Entscheidend ist allerdings die Breite der Treppe. In Gebäuden mit höchs­tens zwei Wohnungen reicht es laut DIN 18065, wenn nach Montage der Führungs­schiene mindestens 80 Zenti­meter Treppenbreite zum Vorbeigehen bleiben. In größeren Häusern müssen es mindestens 100 Zenti­meter sein. Dieser Wert darf zumindest nicht wesentlich unter­schritten werden, wobei die Vorschriften je nach Bundes­land unterschiedlich sind.

Wegen Feuer­schutz wieder ausbauen Hintergrund ist, dass im Brandfall genug Platz auf der Treppe ist, dass in der allgemeinen Panik zwei Personen aneinander vorbeilaufen können. Denn dann kann es vorkommen, dass Menschen, die gut zu Fuß sind, ältere und schwächere Personen über­holen wollen. Bleibt weniger Platz, kann es in Einzel­fällen möglich sein, dass „kleinere Einschränkungen“ akzeptiert werden, meint der Treppenlift-Anbieter AP+. Sicher ist das aber nicht. So musste ein 88-Jähriger den Lift wieder ausbauen lassen, weil in seinem Haus zwischen Montageschiene und Treppengeländer nur 92 Zenti­meter blieben (Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Az. 5 K 2704/12).

Rechts­anspruch im Miets­haus Großer Vorteil von Treppenliften ist, dass ein Rechts­anspruch darauf besteht, egal ob Miete oder Wohn­eigentum, anders als bei Personen­aufzügen. Vermietende sind verpflichtet, den Einbau zu dulden, wenn Mieterin oder Mieter ohne Lift nicht mehr die Wohnung verlassen können (Land­gericht Duisburg, Az. 23 S 452/96, siehe auch eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht). Denn sie haben Anspruch auf einen barrierefreien Zugang zur Wohnung. Wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt, zum Beispiel eine körperliche Einschränkung, darf der Miet­vertrag einen alters­gerechten Umbau nicht blockieren. Allerdings müssen die Betroffenen die Kosten für den Einbau selbst bezahlen und bei Auszug den Lift auch auf eigene Kosten wieder demontieren.

Eigentums­gemeinschaft muss Treppenlift akzeptieren Auch in Eigentums­wohnungen muss die Eigentums­gemeinschaft in der Regel den Einbau akzeptieren, wenn eine erhebliche Gehbehin­derung vorliegt, so der Bundes­gerichts­hof (Az. V ZR 96/16). Auch hier müssen die Betroffenen den Lift auf eigene Kosten wieder ausbauen, wenn er nicht mehr gebraucht wird – es sei denn, er wird bald wieder benötigt. Deshalb durfte ein Mann den Lift behalten, der ihn für seine zwischen­zeitlich verstorbene Ehefrau ange­schafft hatte. Er konnte darlegen, dass er selbst aufgrund alters­bedingter Behin­derungen bald den Lift benötigen würde (Amts­gericht Kassel, Az. 800 C 2005/19).