Google Chrome ist der meistgenutzte Webbrowser in Deutsch­land. Entsprechend viele Menschen haben kürzlich nach dem Start des Programms die Aufforderung erhalten, „eine Funk­tion zum Daten­schutz bei Werbung“ zu akti­vieren. Sie ist Teil einer Google-Initiative namens Privacy Sandbox. Was positiv klingt, ist in Wahr­heit ein Versuch des Unter­nehmens, weiterhin möglichst gut mit Werbung Geld zu verdienen – das Kern­geschäft von Google.

Tracking findet im Browser statt Ist die Funk­tion einge­schaltet, analysiert Chrome den Browser­verlauf – also welche Webseiten man besucht hat. Aus diesen Daten leitet Chrome Interessen des Nutzers oder der Nutzerin ab und gibt sie an Werbetreibende weiter. Beispiel: Ein Nutzer interes­siert sich für die Themen Comics, Wandern und Zelten und besucht entsprechende Webseiten. Navigiert er nun auf eine Webseite, die Werbung anzeigen möchte, erfährt diese im Hintergrund, für welche Themen er sich laut Chrome begeistert. Die Seite kann so entsprechende Anzeigen einblenden, in unserem Beispiel also Anzeigen zu den Themen Comics, Wandern und Zelten.

Chrome blockiert bislang keine Dritt­anbietercoo­kies Damit die Online-Werbeindustrie personalisierte Werbung anzeigen kann, greift sie bislang unter anderem auf sogenannte Dritt­anbietercoo­kies zurück. Das sind kleine Dateien, die auf dem Rechner gespeichert werden und es ermöglichen, Nutzer über verschiedene Webseiten hinweg zu verfolgen. Google argumentiert, mit der neuen Technik würde die Privatsphäre besser geschützt als bisher, weil das Surf­verhalten jetzt auf den Geräten der Nutzer analysiert wird, statt auf den Servern der Werbeanbieter. Bis Google Dritt­anbietercoo­kies in Chrome abschafft, was in der zweiten Jahreshälfte 2024 geschehen soll, ändert sich für die Nutze­rinnen und Nutzer allerdings nichts. Andere Browser wie Firefox und Safari blockieren diese Cookies seit einigen Jahren stan­dard­mäßig. Außerdem gibt es noch viele weitere Möglich­keiten für Google und andere Internetfirmen, das Verhalten von Menschen im Netz zu über­wachen. Mehr dazu steht im Artikel Was ein einziger Tag am Handy über Surfer verrät.

Werbung ist Googles Kern­geschäft Die US-amerikanische Electronic Frontier Foundation kritisiert, dass das Nutzer­verhalten mit der neuen Chrome-Funk­tion weiterhin erfasst wird, um personalisierte Werbung anzu­zeigen. „Anstatt die Tracking-Methode zu ändern, wenn auch mit kleinen Verbesserungen, sollten wir auf eine Welt ohne verhaltens­basierte Werbung hinarbeiten“, fordert die Organisation. Google hat daran vermutlich kein Interesse. Der Mutter­konzern Alphabet erwirt­schaftete 2022 rund 224 Milliarden Dollar – den Groß­teil seines Umsatzes – mit Werbung.