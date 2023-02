Tracking So werden Sie getrackt: 10 Techniken jenseits von Cookies

Im Anfang war der Cookie. Diese klassische Methode der Über­wachung im Internet ist vielen Menschen ein Begriff: Beim Besuch von Websites werden unbe­merkt kleine Dateien auf dem Rechner abge­legt, die beim nächsten Aufruf der jeweiligen Seite dafür sorgen, dass die Nutzerin oder der Nutzer wieder­erkannt wird. Da Cookies immer stärker politisch reguliert wurden, kamen Alternativen wie das Fingerprinting auf: Hierbei wird der Surfer anhand von Hard- und Software-Merkmalen seines Geräts identifiziert – etwa über die Display­auflösung, den freien Speicher­platz und den Geräte­namen.

Von anderen Techniken wie Audio Beacons, Voice Printing oder Bluetooth-Tracking haben bislang jedoch nur die wenigsten gehört. Wir erklären zehn solcher Methoden, die Firmen einsetzen können, um im Netz oder im realen Leben Daten über Menschen zu sammeln. Und zum Schluss gehen wir noch auf eine immer wieder­kehrende Frage ein: „Hört mich mein Handy ab?“

Tipp: Wie Sie sich vor Tracking im Internet schützen, lesen Sie in unserem Special „Privatsphäre im Netz“ und in unserem Buch „Spurlos im Internet“.

5. Bluetooth

Der Stand­ort eines Handys wird oft über GPS ermittelt, also die globale Positions­bestimmung per Satellit. Doch die Nahfunk­technik Bluetooth ist in vielen Fällen präziser – daher auch die Vielzahl an Bluetooth-Trackern zum Finden verloren­gegangener Gegen­stände. Manche Geschäfte setzen Bluetooth-Tracking ein, um die Laufwege und das Einkaufs­verhalten ihrer Kund­schaft zu erforschen und zielge­richtete Werbung einblenden zu können. Damit das klappt, müssen die Kunden oft eine App des jeweiligen Anbieters installieren – die Märkte schaffen dazu Anreize, etwa mit Rabatten oder Sonder­angeboten für App-Nutzer.