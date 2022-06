Titan­dioxid ist ein weißes Farbpigment, das für seine hohe Deck- und Leucht­kraft bekannt ist. Zum Teil sind die Partikel winzig klein und erreichen nur Nano-Größe. Einge­setzt wird Titan­dioxid bei der Herstellung von Lacken und Farben, Kunststoffen oder Papier. Aber auch in zahlreichen Lebens­mitteln ist es als Zusatzstoff enthalten: Geschmacks­neutral und geruchlos sorgt es dafür, dass etwa Back­waren, Suppen, Brot­aufstriche oder Süßig­keiten wie Kaugummis und Dragees besonders appetitlich aussehen und glänzen.

Zudem wird es in Kosmetik­produkten verwendet, als Farb­stoff in Zahnpasten und als Aufheller in Lippenstiften oder als UV-Filter in Sonnenschutzmitteln. Auch in Arznei­mitteln, in Über­zügen von Tabletten, findet sich Titan­dioxid häufig.