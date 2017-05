Themenpaket Pflege und Versicherung: Alle Tests und Infos

Auf den Pflegefall vorbereiten

Manchmal kann es ganz schnell gehen – und ein Mensch ist plötzlich auf Pflege angewiesen. Aber auch dann, wenn die Pflegebedürftig­keit schleichend auftritt, stehen Betroffene und ihre Familie vor vielen Entscheidungen: Sollen sie die Wohnung barrierefrei umbauen – oder gleich umziehen? Und wenn ja: in eine Pflege-WG oder ins Pfle­geheim? Und wer bezahlt das alles? Das Themenpaket Pflege gibt Antworten auf die drängendsten Fragen und erklärt, wie man sich selbst auf eine Pflegesituation vorbereiten kann. Auf 99 Seiten haben wir die Artikel zusammen­gestellt, die in den letzten zwei Jahren in unseren Zeit­schriften test und Finanztest zum Thema Pflege erschienen sind:

Inhaltsverzeichnis Themenpaket Pflege