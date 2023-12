Klick und weg. Die Stiftung Warentest hat Online-Reisebüros für Pauschalr­eisen unter die Lupe genommen. Wo kann man einfach und sicher buchen? Welches Portal berät kompetent bei Fragen? Und wie fair sind die Vertrags­bedingungen? Zudem haben wir am Beispiel von mehreren Modell-Reisen ermittelt, welche Online-Reisebüros güns­tige Angebote bieten. Die Preise schwankten deutlich.

Wir haben für verschiedene Reisen geprüft, welche Portale die güns­tigsten Angebote bieten. Das Preis­niveau von günstig bis teuer geben wir in der Tabelle an.

Nur 3 von 15 Online-Reisebüros sind gut. Die Tabelle zeigt Bewertungen für Portale wie Ab in den Urlaub, Check24, Holidaycheck, Lidl Reisen, Opodo und Urlaubs­guru.

Um die Portale vergleichen zu können – etwa die Such­funk­tion, die Darstellung der Ergeb­nisse, die Trans­parenz der Preise und das Preis­niveau – haben wir fünf Modell-Reisen entwickelt. Dazu zählen unter anderem der Familien­urlaub in den Sommer­ferien im kinder­freundlichen Hotel auf Mallorca, der All-inclusive-Strand­urlaub von vier Freunden in der Türkei und die Wanderreise für zwei auf Fuerteventura im Well­ness-Hotel. Die Testsieger punkteten unter anderem mit praktischen Suchfiltern.

Reiseportale im Preis-Check: Vergleichen lohnt sich

Für unsere fünf Modell-Reisen ermittelten wir die güns­tigsten verfügbaren Angebote pro Portal. Insgesamt erhoben wir 446 Preise. Um sie vergleichen zu können, setzten wir für jedes Reiseziel die gleichen Kriterien an: Hotelklasse, zuge­buchte Verpflegung, Reise­zeit­punkt und weitere Merkmale stimmten über­ein. Ganz im Gegen­satz zu den ermittelten Preisen: Je nach Portal ließen sich etwa beim Familien­urlaub auf Mallorca zur Haupt­saison mehrere Tausend Euro sparen. Das Preis­niveau der Online-Reisebüros geben wir in den Testergebnissen an.