Test Milch: Qualität meist gut – aber Biomilch-Kühe habens besser

Engmaschige Qualitäts­kontrollen zahlen sich aus

Die Milch in den Regalen von Supermärkten und Discountern hat einen langen Herstellungs­prozess hinter sich: Sie wurde durch Filter gepresst, in Zentrifugen geschleudert, erhitzt und immer wieder auf ihre Qualität geprüft. Kaum ein anderes Lebens­mittel wird in Deutsch­land so engmaschig kontrolliert. Das zahlt sich aus, wie unser Test von länger halt­barer frischer Voll­milch – auch ESL Milch genannt – zeigt: 14 der 18 untersuchten Produkte schneiden gut ab, darunter vier Bio-Produkte (Preise: 0,68 bis 1,49 pro Liter). Länger halt­bare Frisch­milch hält gekühlt etwa drei Wochen – mehr als doppelt solange wie die sogenannte traditionell hergestellte, die es auf maximal zehn Tage bringt (siehe Kleine Milchkunde).