Die Auswahl an frischer Voll­milch im Handel ist riesig, aber welche schmeckt am besten? Bietet teurere Bio-, Heu- oder Weidemilch Vorteile gegen­über konventioneller Milch?

Die Stiftung Warentest hat 28 Produkte verkostet und im Labor unter­suchen lassen. Der Vergleich lohnt sich. Einige heben sich durch Bestnoten im Geschmack hervor. Die Milch einer bekannten Marke dagegen riecht und schmeckt nicht frisch. Unterschiede fanden wir auch in der Zusammenset­zung: Manche Milch bietet mehr gesunde Fett­säuren als andere.

Die Test­ergeb­nisse können Sie nach Ihren Vorlieben filtern – etwa nach Bio-, Heu- und Weidemilch. Gute und sehr gute Produkte sind sowohl in der Gruppe der traditionell hergestellten als auch der länger halt­baren Voll­milch zu finden.

Tipp: Oben unter dem Inhalts­verzeichnis können Sie alle 28 getesteten Produkte im Foto sehen und ankli­cken. Schon vor dem Frei­schalten können Sie die Produkte in unserer Datenbank filtern.

Rohmilch frisch aus dem Euter ist hygie­nisch anfäl­lig und kann mit Keimen belastet sein. Frische Voll­milch im Handel ist dagegen wärmebehandelt. Dominierend am Markt und 22 Mal im Test ist länger haltbare Vollmilch . Weniger stark erhitzt und daher nicht so lange halt­bar ist traditionell hergestellte Vollmilch – sie ist sechs­mal im Test vertreten.

Tipp: Mit Blick auf die Umwelt­belastung schneiden viele Milchalternativen wie Haferdrinks und Sojadrinks besser ab als Kuhmilch. Bei ihrer Produktion werden etwa weniger Treib­hausgase freigesetzt. Welche Nähr­stoffe verschiedene Pflanzendrinks im Vergleich zu Milch bieten, sagen wir in unserem Special: Wie gesund sind die Milchalternativen?

Je mehr Grünfutter wie Gras und Heu Kühe fressen, desto mehr gesunde Omega-3-Fett­säuren enthält die Milch. Günstig ist vor allem Alpha-Linolensäure. Sie wirkt positiv auf Blut­fluss und Herz­gesundheit. Eine erhöhte Aufnahme dieser essenziellen Fett­säure kann dazu beitragen, unerwünschtes LDL-Cholesterin im Blut zu senken. Unsere Analysen zeigen, dass manche Produkte mehr Alpha-Linolensäure enthalten als andere. Für welche Milch das zutrifft und warum das so ist, erfahren Sie im Testbe­richt.

Siegel geben Orientierung zur Haltung der Milchkühe

Wer sich dafür interes­siert, wie die Kühe gehalten werden, kann auf verschiedene Siegel achten. Sie machen Vorgaben zum Beispiel zu den Ställen, zum Auslauf im Freien oder zur Fütterung. Vor allem die ganz­jährige Anbindehaltung steht als nicht tiergerecht in der Kritik. Verboten ist die Anbindehaltung etwa beim Label „Haltungs­form“ des Handels in Stufe 3 und 4, beim Label „Für mehr Tier­schutz“ des Deutschen Tier­schutz­bundes in der Einstiegs- und Premi­umstufe sowie beim Label „Pro Weide­land“.

Tipp: Was hinter verschiedenen Labeln für Tierhaltung steht, erklären wir in unserem Tierwohl-Label-Special.