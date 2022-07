Akku-Heckenscheren im Test Siebenmal gut, einmal mangelhaft

Heckenscheren mit Akku eignen sich für die Arbeit fernab jeder Steck­dose und als leise Alternative zu den lauteren Heckenscheren mit Benzin­motor. Im Test: Zehn Stan­dard­scheren mit einer Schwertlänge von 56 bis 64 Zenti­meter für den Schnitt von mittel­hohen Hecken, sowie fünf Lang­stiel-Heckenscheren, die dank eines Schaftes zwischen Batteriegriff und Schneid­kopf bis über drei Meter hohe Hecken stutzen können.

Drei Modelle haben einen Teleskopschaft. Damit können Kleingärtner die Schnitt­höhe stufenlos an die Erforder­nisse anpassen – sowohl bei hohen Hecken als auch in Bodennähe. Positiv: Die Mehr­zahl der Testmodelle eignet sich gut für den Form­schnitt. Fürs Schneiden stärker Äste lohnt ein Blick in den Vergleich: Diese Disziplin meisterten nur vier Heckenscheren gut. Insgesamt reichen die Prüf­ergeb­nisse von gut bis mangelhaft.

Warum sich der Akku-Heckenscheren-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse. Von 15 getesteten Geräten schneiden 7 gut ab, darunter nur eine Lang­stielschere. Wir testeten Stan­dard- und Lang­stiel-Heckenscheren unter anderem von Bosch, Stihl und Wolf-Garten.

Von 15 getesteten Geräten schneiden 7 gut ab, darunter nur eine Lang­stielschere. Wir testeten Stan­dard- und Lang­stiel-Heckenscheren unter anderem von Bosch, Stihl und Wolf-Garten. Die beste Heckenschere für Sie. Die Stiftung Warentest bewertet unter anderem Schneiden, Hand­habung sowie Akku und Ladegerät. Nicht jede Schere, die in einem Prüf­punkt brillierte, konnte auch in anderen Kategorien über­zeugen. Ein genauer Blick in die Tabelle lohnt sich also.

Die Stiftung Warentest bewertet unter anderem Schneiden, Hand­habung sowie Akku und Ladegerät. Nicht jede Schere, die in einem Prüf­punkt brillierte, konnte auch in anderen Kategorien über­zeugen. Ein genauer Blick in die Tabelle lohnt sich also. Kauf­beratung. Die Testsieger gehören zu den teuersten Geräten im Test (Preise: 60 bis 410 Euro). Wir sagen, für wen auch preis­wertere Heckenscheren eine gute Wahl können, und bei welchen Geräten das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ist.

Die Testsieger gehören zu den teuersten Geräten im Test (Preise: 60 bis 410 Euro). Wir sagen, für wen auch preis­wertere Heckenscheren eine gute Wahl können, und bei welchen Geräten das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ist. Heft­artikel. Wenn Sie das Thema frei­schalten, erhalten Sie Zugriff auf die Testbe­richte aus test 8/22 und 8/17.

Echte Teleskop-Heckenscheren: Im Test schneidet keine gut ab Lebens­müde und Leicht­sinnige schneiden über­manns­hohe Hecken von einer Bock­leiter aus. Doch mit laufendem Messer in luftiger Höhe zu jonglieren ist sehr gefähr­lich, wir raten davon ab. Heckenscheren mit langem Stiel sind daher für hohe Hecken die bessere Wahl: Dank eines Schaftes sind die Lang­stielscheren von Griff bis zur letzten Klinge bis zu 2,70 Meter lang. Damit lassen sich auch über drei Meter hohe Hecken stutzen.

Im Gegen­satz zu Stan­dard-Geräten erreichen Teleskop- oder Lang­stielhe­ckenscheren auch boden­nahe Büsche wie Boden­decker gut. Die Geräte lassen sich so anwinkeln, dass das Schwert fast waagerecht über den Boden gleiten kann. Die fünf Lang­stielscheren im Test lassen sich verschieden weit anwinkeln. Der Testsieger (Note 1,9) und ein weiteres Gerät lassen sich allerdings nicht teleskop­artig ausziehen. Sie haben nur eine beziehungs­weise zwei Längen. Die Arbeit in nied­rigeren Bereichen ist nicht die Stärke der Lang­stielscheren. Der Stiel ist nicht abnehm­bar. Von den Teleskop-Heckenscheren schneidet keine gut ab, zwei verfehlen mit 2,6 die Note Gut aber denk­bar knapp. Tipp: Wenn Sie oben unter dem Inhalts­verzeichnis auf die „Zu den Test­ergeb­nissen“ klicken, sehen sie eine Liste aller 15 geprüften Akku-Heckenscheren.

Video: So prüfen wir die Halt­barkeit im Dauer­test Video bei Youtube laden Beim Laden des Videos erhebt Youtube Daten. Hier finden Sie die test.de-Datenschutzerklärung. Der Dauer­prüf­stand, auf dem alle Heckenscheren ihre Halt­barkeit beweisen müssen, ist eine beein­druckende Konstruktion. Außerdem nennen wir im Video Kriterien, die beim Kauf einer Heckenschere wichtig sein können.

Wie sicher sind die Akku-Heckenscheren im Test? Vor einigen Jahren hielt selbst die beste Akku-Heckenschere kaum mehr als eine halbe Stunde durch. Im aktuellen Test erlauben gute Akku-Heckenscheren fast zwei Stunden Scher­programm. Wir führten neben der elektrischen Sicherheit zusätzliche Sicher­heits­prüfungen für akku­betriebene Modelle durch. Bei keinem Akku bemerkten wir Qualitäts­mängel. Die Akku-Leistung reichte bisweilen auch fürs ausdauernde Schneiden starker Äste.

Eine Heckenschere versagt im Dauer­test Die Stiftung Warentest untersuchte die Heckenscheren im Garten und unter Laborbedingungen. Die Geräte mussten bei Form­schnitt zarter Heck­entriebe ebenso ihre Leistung abrufen wie beim Schneiden zenti­meterdi­cker Buchens­täbe. Wir stellten etwa Scheren von Husqvarna, Gardena, Einhell und Obi auf den Prüf­stand. Viele meisterten die Heraus­forderungen ohne größere Probleme. Bis zu 66 Stunden mussten die Geräte im Dauer­test Rund­hölzer kappen, das entspricht je nach Nutzung einer Betriebs­dauer von bis zu zehn Jahren. Eine Schere versagte deutlich früher: Sie machte schon nach einem Drittel der Zeit schlapp: Getrie­beschaden, Note Mangelhaft. Kein Rück­schnitt in der Brut­saison Das Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG) regelt, wann Hecken wie geschnitten werden dürfen. Zwischen dem 1. März und dem 30. September ist radikaler Rück­schnitt verboten, da Tier- und Vogel­arten während der Brut­zeit in der Hecke ihre Jungen aufziehen könnten. Leichter, korrigierender Form­schnitt ist aber erlaubt. Mehr in unseren Tipps für die Heckenpflege.