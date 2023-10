Lebens­mittel lassen sich gut aufbewahren in Frisch­haltedosen. Im Test des Schweizer Saldo gewannen die Modelle aus Glas und Edelstahl.

12 Frisch­halteboxen im Test Zwölf Frisch­haltedosen mit einem Volumen zwischen 0,8 und 1,2 Litern prüfte das Schweizer Verbrauchermagazin Saldo. Die Deckel aus Kunststoff, die eigentlichen Behälter in drei Fällen aus Glas, einmal Edelstahl und acht­mal aus Plastik – so sah das Test­feld aus. Die zwölf Boxen mussten einiges aushalten. 50 mal in die Spül­maschine, 300 mal jeder Deckel abge­zogen, mit Wasser die Dicht­heit geprüft.

Mit Zwiebelwürfeln und Tomatensoße geprüft Kilo­weise gewürfelte Zwiebeln stellten die Dosen auf die Probe, ob sie Gerüche annehmen: ein Tag mit den Zwiebelwürfeln im Kühl­schrank, dann in die Geschirr­spül­maschine, dann dran riechen. Auch Spaghetti mit Tomatensoße verfüllten die Prüfer für einen Tag in die Frisch­halteboxen, erhitzen das Ganze in einem Mikrowellen­ofen und spülten sie danach, um bleibende Verfärbungen des Materials zu erkennen.

Testsieger aus Glas für 17 Euro Klarer Sieger ist ein Produkt aus Glas. Die 1-Liter-Schale von Mepal Easyclip (16,99 Euro) ließ sich mit geringem Kraft­aufwand öffnen und schließen, und der Deckel war auch nach 300-maligem Gebrauch noch ganz dicht. Den Geruch der einge­füllten Speisen nimmt Mepal beim Lagern im Kühl­schrank so gut wie nicht an. Ebenfalls gut und sehr dicht: Der 1-Liter-Vorrats­behälter aus Edelstahl von Ikea 365+ (Preis: 6,99 Euro).

Tomatensoße färbt den Kunststoff Die Glas- und Edelstahlgefäße verfärbten sich selbst nach 24-stündigem Kühlen von Spaghetti mit Tomatensoße kaum. Die rote Soße setzte vor allem den Kunst­stoff­behältern zu. Fast alle waren auch nach dem anschließenden Reinigen in der Geschirr­spül­maschine noch stark verfärbt. So ist zum Beispiel die Box Ikea 365+ aus Kunststoff dicht und robust wie ihre Edelstahlkollegin, nimmt aber Farbe an. Dafür kosten drei dieser Ein-Liter-Dosen nur 7,99 Euro. Ähnlich die Emsa Clip & Close für circa vier Euro oder die Lock & Lock Classic (ab ca. vier Euro).