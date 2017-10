Acht solcher einbruchhemmenden Nach­rüst­produkte für Fenster und Fens­tertüren sowie fünf verschließ­bare Fens­tergriffe haben wir auf harte Proben gestellt. Drei Minuten lang mussten die Sicherungen den Aufbruch­versuchen unserer Tester standhalten. Kriminal­statistiken zeigen, dass sich das Gros der Einbrecher nur etwa so lange Zeit nimmt, um ein Fenster, eine Balkon- oder eine Terrassentür aufzuhebeln. In unserem Test erwiesen sich einige Sicherungen als zuver­lässig, andere über­standen die drei Minuten nicht: Die Test­ergeb­nisse reichen von sehr gut bis mangelhaft.

Geld vom Staat für Einbruch­schutz

Wer neu baut oder in großem Umfang saniert, sollte gleich auf einbruchhemmende Fenster setzen. Die sind an den Widerstands­klassen (Resistance Classes, RC) zu erkennen. Wir empfehlen einbruchhemmende Fenster der Widerstands­klassen RC2 und RC3. Wer Türen und Fenster auf diesem Weg sicherer macht oder sie mithilfe nach­rüst­barer Sicherungen verstärkt, bekommt Zuschüsse vom Staat. In unserem kostenlosen Special Einbruchschutz: Was der Staat Eigentümern und Mietern zahlt lesen Sie, welche Fördertöpfe es gibt, und wie Eigentümer und Mieter an die Fördergelder kommen.