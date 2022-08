Ein kräftiger Bass, gut hörbare Details und ein ausgewogener, lebendiger Sound – so sollte die perfekte Bluetooth-Box klingen. Allerdings ist gute Klangqualität nicht alles: Um Testsieger zu werden, sollte ein Laut­sprecher idealer­weise auch leicht bedien­bar sein, einen ausdauernden Akku besitzen und praktische Zusatz­funk­tionen bieten.

Im August 2022 sind beim Test der Stiftung Warentest 20 neue Bluetooth-Boxen hinzugekommen – davon über­zeugen 5 mit gutem Ton, 13 mit einem starken Akku. Ein Modell kostet weniger als 100 Euro und schneidet dennoch besser ab als manche deutlich teurere Box.

Tipp: Schon ohne Login und Frei­schaltung können Sie in der Produktdatenbank gratis sehen , welche Bluetooth-Boxen die Stiftung Warentest geprüft hat.

Damit Sie die richtige Box für sich finden, haben wir in unserer Produkt­daten­bank allerlei Filter­möglich­keiten einge­baut: Legen Sie fest, was Ihr Wunsch­gerät maximal kosten darf, welches Gewicht es nicht über­schreiten sollte, wie lange der Akku durch­halten sollte, welche Tonqualität Sie erwarten – und vieles mehr.

Die zentrale Frage vor dem Kauf einer Bluetooth-Box lautet: Wo und wofür soll der Laut­sprecher einge­setzt werden? Am See oder im Bade­zimmer ist eine robuste, wasser­dichte Box praktisch. Falls Sie ein Gerät für Rad- und Wandertouren suchen, sollte es relativ leicht und kompakt sein. Geht es um den best­möglichen Sound, sind oft voluminöse, schwere Modelle besser. Die eignen sich aber eher für einen dauer­haften Platz im Garten oder den Trans­port im Wohn­mobil.

Umge­kehrt ermöglichen viele Boxen die gleich­zeitige Verbindung zu mehreren Zuspielgeräten. praktisch für Partys. Manche Modelle haben analoge Klinken­anschlüsse, damit Musik nicht nur per Funk zugespielt werden kann, sondern auch per Kabel von der Stereo­anlage (Klinke mit 3,5 mm) oder Gitarre (Klinke mit 6,35 mm).

Klang, Akku­leistung und Gewicht zählen zu den wichtigsten Merkmalen von Bluetooth-Speakern. Doch die besten Bluetooth-Laut­sprecher bieten mehr: Einige lassen sich als Power­bank verwenden, um Handys oder Tablets aufzuladen. Manche können mit anderen Boxen verbunden werden, damit in der Küche derselbe Song läuft wie im Garten.

Im Hörtest drehen unsere Audio-Fachleute lang­sam die Laut­stärke auf und messen, ab welchem Pegel Verzerrungen auftreten. Sie unter­suchen auch, ob und wie sehr sich der Klang optimieren lässt. Etwa über Sound­profile oder detaillierte Equalizer-Einstel­lungen in den Anbieter-Apps.

Umge­bungs­geräusche oder die Schall­eigenschaften eines Raumes können das Klang­erlebnis verfälschen. Deshalb prüft die Stiftung Warentest den Sound von Bluetooth-Musikboxen in einem Raum, der besonders stark von Umge­bungs­geräuschen isoliert ist und innen mit Schaum­stoff ausgestattet ist, der Reflexionen minimiert.

Vergleich: Bluetooth- gegen WLan-Boxen

Wenn Sie nach einem Funk­laut­sprecher suchen, kommen neben Bluetooth-Modellen auch WLan-Boxen in Frage. Hier die wichtigsten Unterschiede im Über­blick:

Funk­techniken. WLan-Boxen sind oft vielseitiger: Sie unterstützen häufig WLan und Bluetooth. WLan-Boxen eignen sich besser für Multiroom-Systeme, da sie per Netz­werk verbunden werden statt per Direkt­verbindung. WLan hat zudem normaler­weise eine größere Reich­weite als Bluetooth – das ist etwa bei Garten­partys praktisch, aber auch in größeren Wohnungen.

Klangqualität. WLan über­trägt dank seiner höheren Daten­rate auch unkomprimierte Dateien locker, während Bluetooth üblicher­weise mit komprimierten Musik-Dateien arbeitet. Durch die fort­schreitende Weiter­entwick­lung der Bluetooth-Technik sind solche Unterschiede aber nur für wenige Menschen wahr­nehm­bar. Wenn Musik vom Funk­laut­sprecher nicht besonders klingt, liegt das heut­zutage eher an den Klang­eigenschaften der jeweiligen Box als am Dateiformat. Allerdings ist Bluetooth anfäl­liger für akustische Störungen als WLan. Dafür kann ein WLan-Netz auch mal einen Komplett­ausfall erleiden, was bei Bluetooth-Verbindungen nahezu ausgeschlossen ist.

Mobilität. Bluetooth-Boxen lassen sich gut unterwegs nutzen, da sie im Normalfall per Akku betrieben werden – nur wenige haben ein Strom­kabel. Bei WLan-Boxen ist es umge­kehrt: Sie werden meist per Strom­kabel mit Energie versorgt, sind also kaum für unterwegs geeignet.