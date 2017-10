Erfreuliches Test­ergebnis: Mit etwas Geschick lässt sich die Do-it-yourself-Technik inner­halb einiger Stunden installieren. Detaillierte Anleitungen und Smartphone-Apps helfen dabei. Anschließend erkennen alle Anlagen typische Einbruch­versuche zuver­lässig und meldeten sie an die irgendwo im Haus angebrachte Zentrale weiter. Die Zentrale lässt dann zum Beispiel auto­matisch die Sirene aufheulen. Alternativ oder ergänzend kann sie auch einen „stillen Alarm“ via Telefon­anruf, SMS oder Push-Benach­richtigung ihrer App senden.

Schutz vor Brech­eisen, aber nicht vor Hackern

Nur eine der geprüften Anlagen erzielt ein Sehr gut im Prüf­punkt Alarm­funk­tion. Sie alarmiert sehr zuver­lässig, falls der Täter etwa mit dem Brech­eisen atta­ckiert. Aber vor Hacker­angriffen ist sie nur unzu­reichend geschützt. So könnten Angreifer die Zugangs­daten erspähen und so zum Beispiel via Kamera Einblick in die Privatsphäre erlangen. Das test-Qualitäts­urteil lautet daher mangelhaft.