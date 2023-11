Das ermittelte Netto­einkommen fällt nied­riger aus als erhofft? Häufig lässt es sich noch ein wenig erhöhen, indem Sie die monatlichen Abzüge reduzieren.

Sie müssen allerdings einplanen, dass Sie an den Beiträgen zur Sozial­versicherung nicht vorbeikommen. Nur bei einem regel­mäßigen Verdienst bis 520 Euro monatlich (Stand: 2023) können sich Beschäftigte im sogenannten Minijob Abgaben sparen: Die zahlt dann im Regelfall der Arbeit­geber.

Sobald Sie regel­mäßig mehr als das verdienen, müssen Sie mit Abzügen für Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeits­losen­versicherung rechnen. Eine Möglich­keit, die Sozial­abgaben zu reduzieren, besteht darin, in eine güns­tige Krankenkasse zu wechseln. Bei der Wahl hilft Ihnen unser Krankenkassen-Vergleich.

Ein weiterer großer Posten, den Arbeitnehme­rinnen und Arbeitnehmer einplanen müssen, ist die Lohn­steuer, die ihnen vom monatlichen Brutto­verdienst abge­zogen wird. Hier droht vor allem verheirateten Teil­zeitkräften manche Enttäuschung bei der Gehalts­abrechnung: Viele Paare entscheiden sich dafür, dass ein Partner – meist der „Besserverdienende“ – die güns­tige Steuerklasse III wählt. Hier sind die monatlichen Abzüge am geringsten.

Teil­zeitfalle für die Rente

Wer heute Teil­zeit arbeitet und brutto entsprechend weniger verdient, hat auch im Alter weniger Rente.

Beispiel: Eine Frau ohne Kinder hat als Voll­zeit­kraft immer das von der gesetzlichen Renten­versicherung definierte Durchschnittseinkommen verdient – im Jahr 2023 sind das 43 142 Euro. Wenn sie nun die nächsten zehn Jahre bis zur Rente halb­tags arbeitet und dementsprechend nur noch die Hälfte des Durch­schnitts­einkommens erhält, kostet sie das nach derzeitigem Stand knapp 190 Euro Monats­rente.

In den ersten Jahren nach einer Geburt stehen Eltern noch etwas besser da. Dafür sorgt vor allem die Kindererziehungszeit: Für bis zu drei Jahre erwirbt ein Eltern­teil, in der Regel die Mutter, auto­matisch einen Renten­anspruch – egal, ob sie in dieser Zeit Geld verdient oder nicht. Zugrundegelegt wird bei der Rentenbe­rechnung das statistische Durch­schnitts­einkommen (siehe Fragen 2 und 7 im Special Rente für Eltern).

Tipp: Durch die Einbußen bei der Rente, die die Teil­zeit mit sich bringt, hat gerade für viele Frauen das Thema finanzielle Vorsorge für den Ruhe­stand eine besondere Bedeutung. Unser Special zur Altersvorsorge für Frauen zeigt, worauf es bei ihrer Vorsorge-Strategie besonders ankommt. Wollen Sie nur kurz­zeitig Stunden reduzieren, zum Beispiel in den zwei Jahren bis Renten­beginn? Lassen Sie sich bei der Deutschen Rentenversicherung beraten und die möglichen Einbußen ermitteln. In unserem Special zu Sonderzahlungen an die Rentenkasse erfahren Sie, wie Sie auch kurz vor dem Ruhe­stand Ihren Renten­anspruch noch steigern können.