Teekannen im Test Pannen bei den Kannen

Testsiegerin ist die gute Bohemia Cristal Simax für rund 22 Euro. Sie lag vorn in den Prüf­punkten Hand­reinigung und Hand­habung und über­zeugte auch hinsicht­lich der Siebqualität: Beim Brühen von Rooibos, Schwarz- und Pfefferminztee landeten kaum Rück­stände im Getränk. Ganz anders bei den Kannen Montana Assam (16 Euro) und Bodum Chambord 1,0 Liter (40 Euro): Hier bemerkten die Expertinnen in den gebrühten Tees viele Blätter und staub­ähnliche Partikel.

Deckel: Vorsicht, Verbrühungs­gefahr!

Bei der Bodum floss der Tee auch rechts und links vom Ausgießer heraus. Der Deckel der Montana schloss nicht voll­ständig, der Deckel der Melitta Cilia (22 Euro) fiel beim Ausgießen ab. Mit allen drei Kannen kann man sich den Finger verbrühen, wenn Dampf austritt. Sie reihen sich in der Saldo-Testtabelle daher auf den hinteren Plätzen ein.

Die höchsten Temperaturen maß das Labor am Kannen­deckel. Noch 15 Minuten nach dem Ausgießen waren die Deckel zwischen 67 und 81 Grad heiß. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher eine Kanne mit Kunst­stoff­deckel wählen. Metall leitet die Hitze besonders gut, an Deckeln aus Edelstahl und Guss­eisen verbrennen sich Teefans eher die Finger als an Kunst­stoff­deckeln.

