Leatherman Testsieger vor Victorinox

Das rundum gute Leatherman Free K2 aus den USA kostet in Deutsch­land rund 120 Euro und über­zeugt mit scharfer Klinge. Am ergono­mischsten in der Hand liegt der Klassiker von Vic­torinox mit weißem Schweizer­kreuz auf rotem Grund in der Variante Hunter pro Alox für hier­zulande knapp 100 Euro. Preistipp ist das robuste Swiza SH01R-WM für 30 Euro.