Tarife für Kinder-Smartwatches Günstig nach Hause telefonieren

Smartwatches sind ein Kompromiss für all diejenigen, die ihrem Kind noch kein Smartphone kaufen möchten, aber wissen wollen, wo es sich aufhält: Das ist per GPS-Tracking möglich. Um diese Funk­tion akti­vieren zu können, muss man einen Mobil­funk­tarif buchen. Das geht entweder über ein sogenanntes „Bundle“: Das Gerät wird billiger, wenn der Kunde sich für eine bestimmte Zeit an einen Tarif bindet. Oder man kauft sich eine Smartwatch und sucht sich dazu einen passenden Prepaid-Tarif.

Beide Tarif-Varianten haben wir untersucht – und fest­gestellt: Es gibt riesige Preis­unterschiede. Die Preise für Bundles liegen auf Sicht von 24 Monaten zwischen 172,26 und happigen 783,74 Euro. Und das liegt nicht daran, dass die schlauen Uhren so teuer wären: Alle Geräte in unserem Test kosten zwischen 120 und 190 Euro. Doch monatliche Tarif­kosten von bis zu 29,99 Euro treiben die Preise teils unver­hält­nismäßig in die Höhe. Mit unserem Vergleich lässt sich also Geld sparen.

Auch bei den Prepaid-Tarifen: Die reinen Tarif­kosten bewegen sich hier auf zwei Jahre gerechnet zwischen 118,75 und 199,75 Euro – mehr als 40 Euro Ersparnis im Jahr sind möglich.

Tarife für Kinder-Smartwatches – warum sich der Vergleich für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Die Stiftung Warentest hat insgesamt 36 Mobil­funk­tarife für Kinder-Smartwatches verglichen, darunter 18 Bundles (Kombination aus Gerät und Tarif) sowie 18 Prepaid-Tarife, die sich mit einer Kinder-Smartwatch nach Wahl kombinieren lassen. Die beste Tariflösung für Sie und ihr Kind Kosten für Smartwatch, Versand und Bereit­stellung, dazu die monatlichen Tarif­gebühren – oft sind die Gesamt­kosten für Laien schwer zu durch­blicken. Unsere Tabellen zeigen, welche Kosten über einen Zeitraum von 24 Monaten entstehen, wenn Sie einen Mobil­funk­tarif im Paket („Bundle“) mit einer Kinder-Smartwatch kaufen – und was Sie zahlen, wenn Sie beides frei kombinieren. Wir sagen, für wen sich welche Lösung lohnt. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Testbe­richt aus Finanztest 10/23 zum Download.

Tarife für Kinder-Smartwatches Testergebnisse für 18 Bundle-Tarife für Kinder-Smartwatches 10/2023

Testergebnisse für 18 Alternative Prepaid­tarife für Kinder-Smartwatches 10/2023 Für 4,90 € freischalten Login für Flatrate-Kunden

Bundle: Kombination aus Gerät und Tarif Die vier Netz­betreiber 1&1, O2, Telekom und Vodafone sowie Aldi Talk, Blau, Tchibo und Xplora bieten Kinder-Smartwatches in Kombination mit Tarifen als sogenanntes Bundle an. Bundles sind in der Mobil­funk­branche schon lange Stan­dard. Wer nicht mehrere Hundert Euro für ein neues Smartphone zahlen kann oder will, bucht oft ein Bundle. Das Gerät gibts dann zum Vertrags­start für eine verhält­nismäßig geringe Summe. Finanziert wird das über die monatlichen Tarif­kosten, die entsprechend höher ausfallen. Bei den Bundles aus unserem Test werden für das Gerät zu Vertrags­beginn zwischen 1 und 199 Euro fällig. Nur bei zwei Angeboten wird die Kinder-Smartwatch voll­ständig über die monatlichen Tarif­kosten finanziert. Der Haken: Mit 39,90 Euro werden sehr hohe Bereit­stellungs­kosten zu Vertrags­beginn fällig.

Frei gewählte Prepaid-Tarife bieten mehr Flexibilität Prepaid-Tarife ohne Smartwatch gibt es schon für etwas über 5 Euro im Monat. Die monatlichen Tarif­gebühren der Bundles sind teils deutlich höher. Wer einen Prepaid-Tarif wählt, kann jeder­zeit flexibel den Tarif wechseln. Die Kündigungs­frist beträgt meist nur einen Monat. Weiterer Plus­punkt: Gerät und Tarif lassen sich frei kombinieren. Wer Tarife vergleicht, kann in in zwei Jahren 81 Euro sparen: So groß ist der Unterschied zwischen dem güns­tigsten und dem teuersten Prepaid-Tarif in unserem Test.

Wie funk­tioniert eine Kinder-Smartwatch? Mit einer Kinder-Smartwatch können Kinder telefonieren und Notrufe absetzen. Auch einfache Computer­spiele laufen auf den meisten Geräten – im Vergleich zum Smartphone sind die Funk­tionen aber stark einge­schränkt. Ausufernde Chats und stunden­langes Surfen sind nicht möglich. Ein echtes Kaufargument für viele Eltern ist die Option, über einen Computer oder ein Mobil­funk­gerät den aktuellen Aufenthalts­ort ihres Kindes im Blick zu haben. Entfernt es sich etwa vom Spiel­platz, sehen sie das sofort. Dieses Tracking läuft via GPS (Global Positioning System) – dafür braucht man einen Mobil­funk­tarif. Welche Geräte am besten sind, zeigt der Kinder-Smartwatch-Test der Stiftung Warentest. Unter anderem haben wir die Geräte auf Verarbeitung, Funk­tionalität und Daten­sende­verhalten untersucht – und auch die pädagogische Seite beleuchtet. Tipp: Sie sind schon groß? Gute Smartwatches und Fitness-Tracker für Erwachsene zeigt unser Smartwatch-Test.