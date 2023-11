Genau hinsehen

In Michael Endes Kinder­buch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotiv­führer“ tritt der freundliche Scheinriese Tur Tur auf, der eine besondere Eigenschaft besitzt: Aus der Ferne erscheint er um ein Vielfaches größer, als er in Wirk­lich­keit ist. Je näher man ihm kommt, desto mehr schrumpft er auf seine tatsäch­liche Größe. Manche Banken nutzen Tricks, die an diesen Scheinriesen erinnern. Sie wollen so ihre Angebote attraktiver erscheinen lassen, als sie bei genauem Hinsehen sind. Beispiele lassen sich verschiedene finden – etwa falsche Zinstreppen.