Das Tages­geld­konto der Yapi Kredi Bank gehört jetzt zu den dauer­haft guten Angeboten. In der Finanztest-Bewertung dauer­haft gut sind Konten, die in den letzten 24 Monaten mindestens 22 Mal zu den 20 besten Angeboten ohne Befristung gehören. Nicht mehr dauer­haft gut ist das Tages­geld der Amsterdam Trade Bank. Die besten Zins­angebote im Produktfinder Tages­geld liegen derzeit nur noch bei 1,1 Prozent. Diese Angebote gelten nur für Neukunden und bis zu 100 000 Euro und sind allerdings auf nur vier Monate befristet. Danach gilt für die Spar­einlagen der Stan­dard­zins. Er liegt im Moment bei 0,3 Prozent. Für Tages­geld­konten zahlen immer mehr Banken gar keine Zinsen mehr. Umso wichtiger ist die Wahl eines Tages­geld­kontos mit guten Konditionen. Der Produktfinder bietet Ihnen die Möglich­keit, alle dauer­haft guten Angebote heraus­zufiltern. Sie können auch nach geeigneten Angeboten für Jugend­liche und nach Gemein­schafts­konten suchen.

So haben wir getestet

Der Produktfinder enthält 91 Angebote von Groß­banken, bundes­weiten und über­regionalen Privatbanken sowie in- und ausländischen Online­banken. Regionale Ban­ken und Sparkassen berück­sichtigen wir nicht. Welche Kriterien die Zins­angebote erfüllen müssen, um in die Auswertung der Stiftung Warentest aufgenommen zu werden, lesen Sie in So haben wir getestet.