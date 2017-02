Die Austrian Anadi Bank ist neu in unserem Zins­test vertreten.

Deutsche Anleger müssen über Zinsportal abschließen Seit diesem Monat beziehen wir die österrei­chische Austrian Anadi Bank in unseren Zins­test ein. Bisher stand sie wegen ungüns­tiger steuerlicher Regeln in der Liste der nicht empfehlens­werten Banken. Diese finden Anleger in unserem Produktfinder Zinsen. Deutsche können nicht direkt bei dieser Bank anlegen, sondern müssen über das Onlineportal Zinspilot gehen.

Neue Steuer­regeln in Österreich Die Austrian Anadi Bank ist Nach­folgerin der skandal­umwitterten Hypo Alpe-Adria-Bank. Deren unrühmliche Vergangenheit muss Anleger allerdings nicht kümmern, da das Institut völlig umge­krempelt und neu ausgerichtet wurde. Außerdem halten wir die österrei­chische Einlagensicherung mit der dahinterstehenden Wirt­schaft für stabil und leistungs­fähig.

Ansässig­keits­bescheinigung vorlegen Dennoch war die Austrian Anadi Bank bisher nicht in unserem Zins­test vertreten. Das lag an der 35-prozentigen EU-Zins­steuer, die der Staat Österreich bis Ende 2016 auf Zins­erträge erhob. Anleger hatten keine Möglich­keit, diesen Abzug zu vermeiden. Seit Jahres­beginn gibt es in Österreich zwar eine 25-prozentige Quellen­steuer. Von der können sich deutsche Anleger jedoch befreien lassen, wenn sie eine Ansässig­keits­bescheinigung vorlegen. Das notwendige Formular wird ihnen von Zinspilot zuge­schickt.

Tages­geld mit Warte­frist Mit einer Rendite von 0,6 Prozent gehört das Flexgeld24 der Austrian Anadi Bank zurzeit zu den besten Tages­geld­angeboten ( Produktfinder Tagesgeld). Doch es hat einige Besonderheiten, die Anleger kennen sollten. So wird das über­wiesene Geld von Zinspilot nicht unmittel­bar auf das Konto der Austrian Anadi Bank weitergeleitet, sondern erst einmal gesammelt. Die Einbuchung erfolgt jeweils am 1. und 15. Tag eines Monats oder dem folgenden Bank­arbeits­tag. Das gleiche Verfahren gilt auch für die Abhebung. Im ungüns­tigsten Fall müssen Anleger fast 14 Tage warten, ehe sie über die Auszahlung verfügen können. Eigentlich sollte Tages­geld täglich verfügbar sein, um zum Beispiel nach einer Zins­senkung schnell reagieren zu können. Immerhin erfolgt bei der Austrian Anadi Bank auch die Zins­gutschrift im Zweiwochenturnus. Das ist wegen des höheren Zinseszinses kundenfreundlich.