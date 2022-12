Es reicht ein kleines Gerät, das an die OBD2-Schnitt­stelle des Pkw ange­schlossen wird. Das ist der Zugang zum elektronischen Innenleben des Pkw. Dort kann die Werk­statt Dutzende Sensoren auslesen für Motor, Getriebe, Fahr­werk, Airbags und vieles mehr. Da lässt sich auch der Tacho­stand verstellen, in Sekunden, mit wenigen Klicks. Die Geräte gibt es im Internet schon für rund 150 Euro. Alternativ inserieren im Internet diverse Tacho­dienste, die für wenige Hundert Euro den Job erledigen.

Gefälschte Tachos und Service­hefte

Die Kriminellen oft obskure Auto­schieberfirmen, aber auch mancher Kfz-Handel. In Frank­furt am Main flog ein 44-Jähriger auf, der den Tacho­stand und die Service­hefte gefälscht hatte. Einem Händler in Bochum wies die Staats­anwalt­schaft 13 Fälle von Tacho­betrug nach. In Neustadt an der Wein­straße hatte eine Bande nicht nur die Tachos gefälscht, sondern die Service­hefte gleich mit. Auch skrupellose Privatleute nutzen die Betrugs­masche. Wer von privat kauft, sollte sich also nicht nur das Auto anschauen, sondern auch bei der Verkaufs­person genau über­legen, ob sie wirk­lich einen rundum vertrauens­würdigen Eindruck macht.