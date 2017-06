Tablets: 136 Tablets im Test

Der neue Test­durch­gang bringt Bewegung ins Test­feld: Ein Gerät aus dem aktuellen Test­feld hat sich an die Spitze gesetzt. Es schlägt knapp unseren bisherigen Testsieger in der 10-Zoll-Klasse. Die Kamera des neuen Tablets ist besser, auch seine Akku hält beim Internetsurfen etwas länger durch. Damit ist es das beste Tablet mit einer Bild­schirm­diagonale um 25 Zenti­meter – und genauso gut wie das kleinere und deutlich ältere Gerät Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE .

Nicht jedes neue Tablet auf dem Markt ist auto­matisch besser als ein älteres Gerät. Häufig können Top-Tablets, die schon eine Weile am Markt etabliert sind, mit neueren modernen Geräten mithalten. Meist sind die älteren Modelle zudem güns­tiger zu haben als die frischen Geräte. Orientierung bieten die laufend aktualisierten Preis­angaben in der Test- Daten­bank. Für ein aktuelles Tablet sprich hingegen das meist neuere Betriebs­system. Besonders Android-Geräte werden nicht immer zuver­lässig mit der neuesten Version von Googles Betriebs­system versorgt. Käufer, die ein älteres Gerät interes­siert, sollten vor dem Kauf beim Anbieter nach­fragen, ob ein aktuelles Android bereit­gestellt wird. Lesen Sie hier, welche Betriebs­system es für Tablets gibt und wie sie sich unterscheiden Tablets - die Betriebssysteme .

Im Trend: Tablets mit Tastatur

Auf dem Tabletmarkt hat sich in letzter Zeit eine neue Produkt­gruppe etabliert: Tablets mit Tastatur sollen so kompakt und mobil sein wie „normale“ Tablets – gleich­zeitig sollen sie sich aber so gut zum Arbeiten eignen wie Laptops. Die Geräte liegen im Trend. 2016 hatten sie bereits einen Markt­anteil von fast 17 Prozent. Mit dem Juni-Update kommen 6 neue Geräte dieser Gattung in unsere Daten­bank. Die Qualität der Hard­ware-Tastatur fließt in unsere Beur­teilung zum täglichen Gebrauch der Tablets ein. Wie genau Tablets mit Tastatur arbeiten, können Sie hier im Video ansehen.