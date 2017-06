Tablet von Aldi: Ein Medion-Tablet punktet mit LTE

Klappe die Zweite: Im Dezember 2016 brachte Aldi dasselbe Tablet schon einmal in die Filialen. Damals lief das Gerät mit dem Betriebs­system Android 6.0. Jetzt bei der „Wieder­vorlage“ kommt es mit Android 7.0. Dieses Update kann sich auf einige Leistungs­merkmale auswirken. Wir erwarten aber keine größeren Abweichungen von unseren damaligen Test­ergeb­nissen. Aldi Süd bot das Gerät schon am 1. Juni 2017 erneut an – es wurde zu diesem Zeit­punkt noch mit Android 6.0 ausgeliefert.

In der Welt der Tablets ist das Medion Lifetab X10302 ein Pummelchen: Es ist einen Zenti­meter dick und rund 600 Gramm schwer. Es gibt leichtere und flachere Tablets, ohne Frage. Das Pummelchen hat aber seine Stärken: Im dickeren Gehäuse ist Platz für einen leistungs­fähigen Akku. Der versorgt das Tablet lange mit Strom – gut 12 Stunden Dauer­video mit guter Laut­stärke oder fast 13 Stunden Internetsurfen sind möglich. Erst dann muss das Tablet zum Nach­laden ans Netz. Fazit: In Sachen Akku­leistung gehört das Medion Lifetab X10302 zu den besten Tablets im Test zum Produktfinder Tablets .

Gebremstes LTE bei Aldi Talk

Der von Aldi propagierte Dienst Aldi Talk bietet inzwischen auch LTE-Über­tragung an. Aldi Talk LTE arbeitet allerdings „nur“ mit maximal 21,6 MBit/s im Download. Andere Anbieter versprechen via LTE deutlich höhere Geschwindig­keiten. Im Alltag sind 21,6 MBit/s jedoch mehr als genug, selbst für Video­streams. Wer die tech­nischen Möglich­keiten des Aldi-Tablets voll ausreizen will, braucht aber einen LTE-Daten­tarif eines anderen Anbieters: Telekom, Vodafone und Smartmobil.de bieten beispiels­weise schnel­lere LTE-Tarife an. Einige Datentarife für Tablet und Notebook finden Sie in unserem Testbe­richt aus dem November 2016.