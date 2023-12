TV-Tonspur „Klare Sprache“ im Test Besser verstehen, was die Schauspieler sagen

Tatort im Ersten am Sonn­tag­abend: Schreie, Schüsse, dramatische Hintergrund­musik – aber was hat der Kommis­sar gerade dem Täter zugerufen? Kein Wort verstanden! In TV-Spielfilmen und -Serien werden Gespräche der Schauspieler oft von zu lauten Neben­geräuschen über­tönt.

ARD und ZDF haben das Problem erkannt: Die Fernsehsender bieten in ihren HD-Programmen die zusätzliche Tonspur „Klare Sprache“. Sie soll Neben­geräusche vermindern, so dass man das Gesagte besser versteht. Einstellen lässt sich die sprach­optimierte Tonspur am Fernseher oder Receiver. Wir haben sie getestet.

Eine KI erzeugt die Tonspur in Echt­zeit Mithilfe von künst­licher Intelligenz wird aus der vorhandenen Tonspur in Echt­zeit eine neue erzeugt – also während der Film oder die Serie gerade im Fernsehen läuft. Ein Algorithmus trennt die Sprache von den übrigen Geräuschen, rückt sie akustisch in den Vordergrund und die Neben­geräusche in den Hintergrund.

Der Unterschied ist klar zu hören Ergebnis unseres Tests: Durch die alternative Tonspur ist die Sprache tatsäch­lich besser zu verstehen. Obwohl sie hervorgehoben wird, wirkt sie nicht unnatürlich oder über­trieben. Musik, Hintergrund- und Neben­geräusche sind weiter zu hören, nur viel leiser. Wermuts­tropfen: Die Einstellung im TV-Menü ist abhängig vom jeweiligen Fernseher oder Receiver und nicht leicht zu finden. Auch die Tonspur selbst heißt je nach Fernsehgeräte­hersteller anders und selten „Klare Sprache“. Praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Einrichtung auf Fernsehern und Recei­vern gängiger Hersteller liefert die Webseite ard-digital.de/klaresprache-geraete.

Klappt teils auch bei den Dritten Die sprach­optimierte Tonspur steht auch in den dritten Programmen der ARD wie dem MDR, WDR, BR, NDR oder RBB zur Verfügung. Außerdem bei ZDFinfo, ZDFneo und 3sat. Wichtig: Egal ob ARD, ZDF oder Dritte – es muss die HD-Version des Senders sein. Das Angebot lässt sich über Kabel, Satellit, Antenne (DVB-T2 HD) und Internet nutzen. Einge­schränkt ist es via DVB-T2 HD bei vielen dritten Programmen, denn „Klare Sprache“ lässt sich bei ihnen nicht in jedem Sendegebiet akti­vieren. Berliner können die Tonspur zum Beispiel nicht beim Bayrischen Rund­funk hören, bayerische Zuschaue­rinnen und Zuschauer aber schon. Was in welchem Sendegebieten geht und Informationen rund um die spezielle Tonspur veröffent­licht die ARD im Internet.

Nur selten für Filme in der Mediathek verfügbar „Klare Sprache“ funk­tioniert, während eine Sendung live ausgestrahlt wird. Nur ganz wenige Filme oder Serien lassen sich bisher in der Mediathek nach­träglich damit ansehen. Tipp: Ausprobieren können Sie die alternative Tonspur am einfachsten über den Internet-Live­stream von ARD und ZDF auf dem Tablet oder Smartphone. Gehen Sie auf ardmediathek.de/live oder zdf.de/live-tv und wählen Sie unten rechts im Bild unter den Sprach­einstel­lungen „Klare Sprache“ aus.