ARD auf die Programm­taste 1, ZDF auf die 2, das Dritte auf die 3. So einfach war es früher, einen neuen Fernseher einzurichten. Dann kamen noch ein paar Private dazu, fertig. Heute ist der Job erheblich komplexer: Die Fußball-Bundes­liga läuft beim Streaming­dienst Dazn, Filme schauen wir auf Netflix, Disney+ und Co, berieseln lassen wir uns von Youtube. Der Internet-Zugang und allerlei Nutzer­konten wollen also einge­richtet werden. Nur eines hat sich nicht geändert: ARD muss auf Programm­platz 1 und ZDF auf 2 − die Gewohn­heit will das so.

Keine leichte Aufgabe im Zeit­alter der Smart-TVs, bei denen das Sortieren der Sender komplex ist. Viele Nutzer scheitern daran, die ARD etwa von Platz 818 auf 1 zu schieben. Manche rufen Profis zur Hilfe. Wir haben bei Onlinehänd­lern und Fach­handels­ketten recherchiert: Wer hilft mir beim Einrichten eines smarten Fernsehers? Was kostet mich das? Welche Leistungen kann ich buchen? Dann machten wir die Probe aufs Exempel.