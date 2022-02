THG-Quote Mit dem E-Auto Geld verdienen

Wie viel einge­sparte Treib­hausgase einem E-Auto ange­rechnet wird, lässt sich aus Zahlen, die das Bundes­umwelt­ministerium veröffent­licht, berechnen. Es schätzt den durch­schnitt­lichen Strom­verbrauch eines E-Autos im Jahr 2022 auf 2 000 Kilowattstunden. Daraus lässt sich unter zur Zuhilfe­nahme der Regelungen einer Verordnung eine handel­bare Einsparung von 862 kg Co 2 berechnen. Sie gilt nur für reine E-Autos und Leicht­fahr­zeuge unabhängig von Größe und Fahr­leistung. Ihr Preis bildet sich frei am Markt, abhängig von Angebot und Nach­frage. Für den Verkauf bietet es sich an, einen Dienst­leister zu nutzen. Diese bündeln die CO-Minderung von mehreren Elektrofahr­zeugen und verkaufen sie im Paket weiter. Außerdem kümmern sie sich um die Registrierung des Fahr­zeugs beim Umwelt­bundes­amt. Dies ist Voraus­setzung für den Verkauf und stellt sicher, dass die Emission eines E-Fahr­zeugs nur einmal verkauft wird.

Spende oder Zahlung? Beides geht Wir haben uns exemplarisch drei Dienst­leister mit unterschiedlichen Angebots­typen angesehen, an die man seine Co 2 -Einsparung verkaufen kann (Tabelle Beispielangebote). Die Dienst­leister zahlen entweder einen fixen Betrag oder eine prozentuale Beteiligung am Verkaufs­erlös. Bei anderen Anbieter können Teile oder die gesamte Auszahlung gespendet werden. Verkaufen E-Auto-Halter ihre Co 2 -Einsparung nicht, macht dies der Staat. Laut dem Gesetz werden nicht genutzte Mengen versteigert. Bislang fehlt hierzu eine Ausführungs­ver­ordnung. Unklar ist daher, was mit dem erzielten Geld passieren würde.