Der Online-Händler und Exklusiv­vertrieb für Jinbei-Studioblitzgeräte in Deutsch­land warnt auf seiner Internetseite: „Am Zünd­draht der Blitz­röhre liegt unter Umständen 230 Volt Netz­spannung an. Wenn das Gerät einge­schaltet ist und versehentlich der Zünd­draht der Blitz­röhre mit den Händen oder stromleitenden Materialien berührt wird, besteht die Gefahr eines lebens­gefähr­lichen Strom­schlags.“ Betroffen sind laut Foto-Morgen GmbH Studioblitzgeräte folgender Modell­serien von Jinbei:

Reparatur soll voraus­sicht­lich 18 Tage dauern

Foto-Morgen fordert Käufer auf, die betroffenen Studioblitzgeräte zur Reparatur einzuschi­cken. Dazu müssen Kunden eine E-Mail an rueckruf@foto-morgen.de senden und einen Nach­weis darüber beilegen, dass sie das Blitzgerät bei Foto-Morgen gekauft haben. „Wir werden darauf­hin ein Etikett für die kostenfreie Rück­sendung zusenden und Ihnen die genaue Anschrift mitteilen, an die Sie das Gerät zur Reparatur senden können“, heißt es auf der Internetseite. Die Reparatur werde voraus­sicht­lich 18 Tage dauern, so das Unternehmen.