Viele Haus­besitzer denken jetzt über den Einbau einer Wärmepumpe nach – diese erhöht den Strombedarf. Je besser ein Haus gedämmt ist, desto effizienter ist eine Wärmepumpe, ansonsten kann sie zum Strom­fresser werden. Bis 2045 sollen Häuser in Deutsch­land klima­neutral sein und mit erneuer­baren Energien beheizt werden. Aktuell stammen noch 80 Prozent der Wärmever­sorgung aus fossilen Energieträgern, fast jeder zweite Haushalt heizt mit Erdgas.

Ob sich eine Wärmepumpe für Haus­eigentümer rechnet, hängt stark davon ab, wie teuer der Strom für ihren Betrieb ist. Wir wollten wissen, wer güns­tige Heiz­strom­tarife für Wärmepumpen verkauft und Preise bietet, die güns­tiger sind als Haus­halts­strom. Die Preisspanne ist enorm. Besonders nied­rige Preise zahlen vieler­orts Haushalte, die ihren Wärmestrom über einen eigenen Zähler getrennt vom Haushaltsstrom messen und abrechnen. Sie können einen speziellen Tarif nur für ihren Wärmepumpen­strom abschließen. Geprüft haben wir außerdem Heiz­strom­tarife für Nacht­speicherhei­zungen.

Güns­tiger als Haus­halts­strom durch Netz­entgeltrabatte

Wärmepumpen­tarife sind vieler­orts güns­tiger als Haus­haus­halts­strom. Der Grund: Wenn die Wärmepumpe einen eigenen Stromzähler hat und eine steuer­bare Verbrauchs­einrichtun­gen ist, darf der Netz­betreiber zu vorab fest­gelegten Zeiten kurz den Strom kappen. Dies soll eine Über­lastung des Netzes verhindern. Im Gegen­zug können die Netz­betreiber die Entgelte nach eigenem Ermessen senken. Dies geht aber nur, wenn die Wärmepumpe getrennt vom Haus­halts­strom läuft. Netz­entgelte sind ein Bestand­teil des Strom­preises (siehe Grafik unten).

Wir haben deutsch­land­weit ausgewertet, in welchen Regionen die Entgelte im Vergleich zum Haus­halts­strom gesenkt werden. Besonders hohe Rabatte von 7 Cent und mehr pro Kilowatt­stunde sind in weiten Teilen Schleswig-Holsteins, Meck­lenburg-Vorpommerns und Brandenburg drin. Geringe Reduktionen von 2 bis 2,9 Cent fanden wir in Regionen um Tübingen und Reutlingen, rund um Trier und im Kölner Raum. Ob diese Reduktionen beim Kunden oder der Kundin ankommen, entscheidet der Strom­versorger, der den Wärmepumpen­tarif anbietet. Er ist frei in seiner Preis­gestaltung. Von reduzierten Netz­entgelten können auch Nacht­speicherhei­zungen profitieren, wenn sie eine separaten Zähler haben.