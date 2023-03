Photovoltaik-Zellen auf dem Dach liefern güns­tigen Sonnen­strom. Aber nur, solange es hell ist. Wird die Solaranlage an einen Speicher ange­schlossen, lässt sich der Strom rund um die Uhr nutzen – man muss also deutlich weniger vom Strom­anbieter zukaufen. Die Hoch­schule für Technik und Wirt­schaft in Berlin hat 18 Solar­stromspeicher geprüft. Wir ordnen die Ergeb­nisse ein und erläutern, was Sie wissen sollten.

Im Test der HTW Berlin: 18 Solar­stromspeicher Ein Solar­stromspeicher besteht aus einem Akku plus einem Wechsel­richter, der den Gleich­strom des Speichers in Wechsel­strom für Haus­halts­geräte umwandelt. Solche Stromspeicher­systeme für Photovoltaik-Anlagen inspiziert alljähr­lich die Berliner Hoch­schule für Technik und Wirt­schaft (HTW). In der aktuellen Stromspeicher-Inspektion 2023 hat sie 18 Systeme in zwei Leistungs­klassen geprüft. Sie stammen von deutschen und interna­tionalen Herstel­lern. Zwei Anbieter wollten wegen eher schlechter Ergeb­nisse lieber anonym bleiben. Hersteller wie RCT Power, Fronius, Kostal, Viess­mann und Varta waren aber dabei. Stromspeicher-System. Power Storage und Power Battery von RCT Power. © RCT Power GmbH