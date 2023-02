Grund­sätzlich sei eine nach­trägliche Erhöhung ohne entsprechende Vertrags­bestimmungen nicht zulässig, schreiben die Verbraucherschützer. Die Ferien­hausmiete unterliege nationalen Rege­lungen, nur in wenigen Ländern hätten Vermieter weiterreichende Rechte. In Frank­reich etwa könne der Vermieter den Vertrag unter Umständen kündigen, in Österreich könne er womöglich die Preise erhöhen.

Schnelle Reaktion ist gefragt

Wie also mit einer Strom­preis­erhöhung umgehen? Bei Nicht­anreise kommen meist hohe Storno­kosten auf Gäste zu, nur in einigen Urlaubs­ländern wie Ungarn könne man noch aus dem Vertrag ausscheiden, so das EVZ. Daher rät das Verbraucherzentrum, wie auch bei anderen einseitigen Vertrags­änderungen, umge­hend und schriftlich zu wider­sprechen. Eine E-Mail reiche dafür aus. Zusätzlich oder alternativ können Urlaubende versuchen, mit dem Vermieter eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wer möchte, kann sich natürlich auch freiwil­lig an den höheren Kosten beteiligen.