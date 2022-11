Strommessgeräte im Test

Kurz erläutert: Was Strom­mess­geräte anzeigen

Strom­verbrauch, Leistung, Spannung – was sich hinter den Angaben auf dem Display des Strom­mess­geräts verbirgt: Die wichtigsten Begriffe im Über­blick.

Strom­verbrauch. Er sagt aus, wie viel Energie ein Gerät inner­halb einer bestimmten Zeit aufnimmt. Er wird üblicher­weise in Kilowatt­stunden (kWh) angegeben. Das ist die Menge an Energie, die ein Gerät mit einer Leistungs­aufnahme von einem Kilowatt (1 000 Watt) in einer Stunde benötigt.

Leistung. Je mehr, desto kräftiger pustet der Föhn oder erwärmt die Mikrowelle das Essen. Angegeben wird die Leistung in Watt (W). In der Tabelle erfassen wir auch, für welche Wirk­leistung die Strom­mess­geräte ausgelegt sind. Das ist die Leistung, die ein Gerät wirk­lich aufnimmt – im Gegen­satz zur Blind­leistung, die dafür benötigt wird, magnetische oder elektrische Felder aufzubauen. Diese Energie geht zurück ins Stromnetz und kostet entsprechend nichts.

Spannung. Ohne sie kann Strom nicht fließen, sie wird in Volt (V) angegeben. Im deutschen Stromnetz herrscht eine Wechselspannung von etwa 230 Volt. Der Strom wechselt die Polarität von Plus nach Minus mit einer Frequenz von 50 Hertz (Hz), also 50 Schwingungen pro Sekunde. Viele Strom­mess­geräte zeigen auch die Frequenz an.