Strom sparen Wer frisst zu Hause zu viel Strom?

Fernseher ziehen Strom im Schlaf

Moderne Fernseher verbrauchen laut unseren Tests bei vier Stunden Betrieb pro Tag zwischen 62 und 185 Kilowatt­stunden (kWh) im Jahr. Geräte mit kleinen Bild­schirm­diagonalen von 40 oder 50 Zoll ziehen nur halb so viel wie 65-Zöller. Allerdings unterscheiden sich die einzelnen Modelle beim Strom­verbrauch inner­halb einer Größenklasse auch um 20 bis 50 Prozent.

Im Durch­schnitt schlafen Fernseher jedoch 20 Stunden täglich im Standby. Der Standby-Verbrauch lag in einem TV-Geräte-Vergleich zwischen 0,3 und 2,4 Watt – das macht 2 oder eben 17,5 kWh pro Jahr – nur fürs Rumstehen. Also am besten: Fernseher ganz aus!