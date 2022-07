Schul­kinder nutzen Stifte vielfältig. Sie spielen, schreiben und malen damit. Nicht selten bemalt der Nach­wuchs Fingernägel und Haut oder knabbert am Stiftende. Doch der Mal- und Knabberspaß ist nicht unbe­denk­lich, wie der Schad­stoff­test der Stiftung Warentest zeigt. Wir haben 32 Sets geprüft: zwölf mit Text­markern, elf mit Tinten­rollern und neun mit Tinten­patronen. Das Ergebnis ist insgesamt unerfreulich, bietet aber auch Licht­blicke.

Lesen Sie im Test nach, welche Problem­stoffe wir gefunden haben und wie sie die Gesundheit beein­trächtigen können. Sie erfahren auch, welche Stifte und Tinten Sie mit sicherem Gefühl ins Schulmäpp­chen legen können. Die Resultate reichen von sehr gut bis mangelhaft.

Schulsachen sollten sicher sein

Text­marker, Tinten­roller und Tinten­patronen stehen auf den Material­listen von Schul­anfängern. Im Gegen­satz etwa zu Bunt­stiften und Fasermalern gelten sie nicht als Spielzeug − werden aber oft ähnlich intensiv genutzt. Wir orientieren uns bei der Bewertung vieler gesund­heits­gefähr­dender Stoffe daher an EU-Grenz­werten, die in den Spiel­zeugnormen fest­gelegt sind. Viele der geprüften Sets sind mangelhaft. Wir fanden aber in jeder Gruppe auch unbe­lastete Produkte.

