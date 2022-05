Ihr Steu­erspar­rechner für 2022

Unser Steu­erspar­rechner berück­sichtigt die neuesten Änderungen, die rück­wirkend zum 1. Januar 2022 gelten wie:

Erhöhung des steuerfreien Grund­frei­betrags von 9 984 auf 10 347 Euro

Unser Steu­erspar­rechner zeigt zudem Ihren persönlichen Grenz­steu­ersatz an. Dieser gibt an, wie viel Steuer auf den letzten zu versteuernden Euro fällig wird. So gehen etwa von 100 Euro je nach Einkommens­höhe zwischen 14 Euro und 45 Euro ab. Soli und eventuell Kirchen­steuer kommen noch dazu.