Ein fester Posten, den Rentne­rinnen und Rentner regel­mäßig einplanen müssen, sind Beiträge zur Kranken- und Pflege­versicherung – entweder gesetzlich oder privat.

Die meisten Ruhe­ständler sind in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert. Die Höhe ihrer Beiträge richtet sich nach dem Einkommen. Entscheidend ist außerdem, wie sie gesetzlich versichert sind: ob freiwil­lig versichert oder pflicht­versichert. Auch wenn der Name es nicht unbe­dingt erwarten lässt: Die Pflicht­versicherung kann für Rentner deutlich güns­tiger sein als die freiwil­lige Versicherung.

Wichtig: Privat kranken­versicherte Rentner zahlen ihre Beiträge unabhängig vom Einkommen. Tipps, wie sie die Ausgaben für den privaten Versicherungs­schutz begrenzen können, bietet unser Special zum Tarifwechsel in der privaten Krankenversicherung.

Vorteil Pflicht­versicherung

Unter den Rentne­rinnen und Rentnern in einer gesetzlichen Krankenkasse sind die meisten pflicht­versichert. Eine Voraus­setzung für den Sprung in diese „Kranken­versicherung der Rentner (KVdR)“ ist, dass die Rentne­rinnen und Rentner in der zweiten Hälfte des Berufs­lebens mindestens 90 Prozent der Zeit gesetzlich versichert waren. Pflicht­versicherte zahlen nur Krankenkassenbeiträge auf die gesetzliche Rente und die Betriebsrente, nicht noch auf weitere Arten von Einnahmen.

Die geforderte Vorversicherungs­zeit für die Pflicht­versicherung erreichen allerdings nicht alle Rentner: War etwa eine Frau im Berufs­leben längere Zeit privat kranken­versichert und ist sie erst mit Mitte 50 in eine gesetzliche Kasse zurück­gekehrt, wird die Krankenkasse genau prüfen, ob die Vorversicherungs­zeit erfüllt ist. Wenn nicht, bleibt ihr nur, sich freiwil­lig in einer gesetzlichen Krankenkasse abzu­sichern.

Für die freiwil­lig Versicherten können deutlich höhere Beiträge fällig werden, da sie bis zur Beitrags­bemessungs­grenze (2023: 59 850 Euro im Jahr, 4 987,50 Euro im Monat) für mehr Einnahme­narten Beiträge aufbringen müssen. So sind zum Beispiel Miet- und Kapital­einkünfte und auch Privat- und Riester-Renten beitrags­pflichtig, allerdings gilt hier nur ein ermäßigter Beitrags­satz (siehe Tabelle unten).