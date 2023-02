„Tschüss Finanz­amt“ können viele Rentne­rinnen und Rentner, Kinder und Gering­verdiener sagen: Holen sie sich eine Nicht­ver­anlagungs­bescheinigung (NV-Bescheinigung) vom Finanz­amt, erhalten sie hohe Kapital­erträge gleich ohne Steuer­abzug. Liegt das Papier der Bank vor, zahlt sie Zinsen, Dividenden und Kurs­gewinne weit über dem Sparerpausch­betrag steuerfrei aus. Denn daneben wirkt sich noch der Grund­frei­betrag aus, bis zu dessen Höhe Einkommen immer steuerfrei bleibt. Außerdem zählt der Sonder­ausgabenpausch­betrag.

2023 liegt der Grund­frei­betrag bei 10 908 Euro. Hinzu kommen der Sparerpausch­betrag in Höhe von 1 000 Euro und 36 Euro Sonder­ausgabenpausch­betrag. Damit liegt die Grenze für die NV-Bescheinigung bei 11 944 Euro.

Die Nicht­ver­anlagungs­bescheinigung können Bürgerinnen und Bürger beim Finanz­amt beantragen. Das entsprechende Formular finden sie etwa im Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung. Neben allgemeinen Informationen wie Name und Adresse, Angaben zum Ehepartner und Kindern fragt das Finanz­amt die voraus­sicht­lichen steuer­pflichtigen Einkünfte ab. Für den Antrag lassen sich viele Angaben aus der jüngsten Steuererklärung über­nehmen. Für Kinder ist der Antrag schnell ausgefüllt, weil sie neben den Kapital­erträgen meist keine weiteren Einnahmen haben.

Das Finanz­amt kann prüfen, ob Angaben auch wirk­lich stimmen und Antrag­stellende alle Kapital­erträge korrekt mitgeteilt haben. Denn alle deutschen Banken melden die Kapital­erträge ihrer Kunden an das Bundes­zentral­amt für Steuern. Ist alles in Ordnung, stellt das Finanz­amt die Nicht­ver­anlagungs­bescheinigung aus, die an die Bank weitergeleitet werden sollte. Liegt der Bank eine gültige Bescheinigung vor, muss sie Zinsen und Co ohne Abzüge auszahlen. Wer Depots bei mehreren Banken unterhält, muss bei jeder die NV-Bescheinigung einreichen.

Tipp: Damit Sie sich die Steuererklärung sparen und die Bank gleich die Kapital­erträge steuerfrei auszahlt, sollten Sie die NV-Bescheinigung beantragen, bevor die ersten Zinsen fällig sind.

Eine Nicht­ver­anlagungs­bescheinigung gilt grund­sätzlich drei Jahre lang. Nach Ablauf der Zeit müssen Spare­rinnen und Sparer einen neuen Antrag stellen. Ändert sich die finanzielle Situation, etwa weil sie höhere Einkünfte haben als früher oder als erwartet, müssen sie die Bescheinigung zurück­geben. Auch das Finanz­amt kann die Nicht­ver­anlagungs­bescheinigung zurück­fordern.