So beantragen Sie den Steuerklassen­wechsel

Schritt 1. Rufen Sie das für Sie zuständige ­Finanz­amt an. Sagen Sie, dass Sie allein­erziehend sind und die nötigen Formulare für den Steuerklassen­wechsel benötigen. Das Finanz­amt schickt Ihnen dann die Unterlagen zu. ­

Alternativ können Sie im Formularcenter der Bundesfinanzverwaltung den nötigen Antrag auf Lohn­steuer-Ermäßigung inklusive der Anlage Kinder als PDF-Datei ausfüllen und herunter­laden. Die beiden Formulare finden Sie im Ordner „Steuerformulare“, dann „Lohn­steuer (Arbeit­nehmer)“. Nutzen Sie das Online-Portal Mein Elster, können Sie den Antrag unter „Alle Formulare“ und dann „Lohn­steuer Arbeitnehmer“ direkt online stellen.

Schritt 2. Füllen Sie beide Formulare aus, unter­schreiben Sie alles und schi­cken es dann an das für Sie zuständige Finanz­amt – oder werfen Sie Ihre Unterlagen dort in den Brief­kasten.

Schritt 3. Prüfen Sie in den Folgemonaten in Ihrer Gehalts­abrechnung, ob der Steuerklassenwechsel geklappt hat. Haken Sie bei Ihrem ­Finanz­amt nach, wenn dem nicht so ist.

Tipp: Sollten Sie im Zuge der Trennung vergessen, den Steuerklassen­wechsel zu beantragen, ist das nicht schlimm. Sie machen dann im ­folgenden Jahr eine Steuererklärung und geben an, ab wann Sie allein­erziehend waren. So ­können Sie auch rück­wirkend noch vom Entlastungs­betrag für Allein­erziehende profitieren.