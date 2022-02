Um 3,1 Prozent haben die Preise in Deutsch­land im Jahr 2021 laut Statistischem Bundes­amt zugelegt. Doch wer auf eine Gehalts­erhöhung hofft, muss damit rechnen, dass der Zuwachs beim Netto­lohn magerer ausfällt als gedacht. Denn mit steigendem Einkommen klettern auch der Steu­ersatz und die Sozial­abgaben.

Von der Gehalts­erhöhung kommt manchmal nur wenig an

Beispiel. Eine verheiratete Arbeitnehmerin in Steuerklasse IV verdient brutto 3 000 Euro und zahlt 2022 knapp 1 000 Euro Lohn­steuer und Sozial­versicherungs­beiträge. Erhöht sich ihr monatliches Brutto­gehalt um 300 Euro, kommen davon netto nur 163 Euro bei ihr an – also nur gut die Hälfte der Lohn­erhöhung. Grund ist der steigende Einkommensteu­ersatz für höhere Einkommen (Progression).