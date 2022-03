Drängt die Abgabe der Steuererklärung, kann die Registrierung mit Zertifikat zum Problem werden. Sie sollten sich recht­zeitig um Ihren Elster-Zugang kümmern, damit Sie nicht ins Schwitzen geraten.

Wie lange dauert die Registrierung? Bis sie das Zertifikat frei­schalten können, kann es bis zu zwei Wochen dauern, weil Sie dafür zwei Codes benötigten, die Sie per Mail und Post erhalten.

Welchen Zeit­vorteil habe ich durch Elster? Sich früh­zeitig zu registrieren, bietet einen großen Vorteil: Wird die Zeit für die Steuererklärung knapp, können Elster-Nutzer mit einem Klick alle Angaben über­mitteln. Dann gilt die Steuererklärung als abge­geben – ausgedruckt und per Post verschickt werden, muss sie nicht mehr.

Wo finde ich meine steuerliche Identifikations­nummer (IdNr)? Um sich bei Elster mit dem Zertifikat zu registrieren, benötigen Sie Ihre lebens­lang gültige persönliche steuerliche Identifikations­nummer. Die elfstel­lige Zahl steht etwa auf der Lohn­steuer­bescheinigung oder auf Steuer­bescheiden vergangener Jahre. Eine Steuer­nummer wird für die Registrierung bei Elster nicht zwingend benötigt. Wer noch keine besitzt, kann mit der ersten per Elster über­mittelten Steuererklärung eine Steuer­nummer beantragen. Tipp: Falls Sie Ihre persönliche Identifikations­nummer verlegt haben, können Sie diese beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) anfordern. Wurde Ihnen bislang keine steuerliche Identifikations­nummer zugeteilt, etwa weil Sie sich als Ausländer ohne Melde­adresse in Deutsch­land erst­mals ans Finanz­amt wenden, können Sie sich auch nur mit Ihrer E-Mail-Adresse anmelden. Dann können Sie einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung über­mitteln und sollten kurze Zeit später Ihre steuerliche Identifikations­nummer vom Bundes­zentral­amt für Steuern erhalten. Anschließend lassen sich alle Funk­tionen eines voll­wertigen Benutzer­kontos frei­schalten.

Welche Daten der Meldebehörden nutzt die Finanz­verwaltung? Nach einer Adresse fragt Elster bei der Registrierung mit Zertifikat nicht, denn die Finanz­verwaltung kann auf die Daten der Meldebehörden zugreifen. Nutzer müssen aber an ihrem Wohn­ort gemeldet sein oder dem zuständigen Meldeamt eine Änderung ihrer Adresse mitgeteilt haben, wenn sie ihre Elster-Konto erstellen, sonst kommt der Brief mit dem Akti­vierung­scode nicht an. Schneller geht es mit Identifikations­nummer und Personal­ausweis, denn dann entfällt der Versand der Akti­vierung­scodes per Post und per E-Mail. Diese Art der Registrierung setzt aber voraus, dass die Online­funk­tion des Personal­ausweises akti­viert ist und der Nutzer ein Ausweislesegerät besitzt.

Wozu erhalte ich ein Sicher­heits­zertifikat? Liegen alle Zugangs­codes aus E-Mail und Brief vor, können Steuerzahler ihre Elster-Registrierung abschließen. Nach Eingabe der Zugangs­codes erstellt Elster ein persönliches Sicher­heits­zertifikat. Diesen elektronischen Schlüssel müssen Nutzer künftig bei jeder Anmeldung hoch­laden. Damit weisen sie sich gegen­über dem Finanz­amt als Daten­über­mittler aus.

Genügt das kostenlose Elster-Zertifikat? Das Zertifikat gibt es in drei Varianten – für eine müssen Nutzer sich schon bei der Registrierung entscheiden. Die kostenlose reicht meist: Dabei wird die Zertifikats­datei nach erfolg­reicher Registrierung generiert und auf dem Computer abge­legt. Nutzer speichern ihr Zertifikat am besten an einem Ort, an dem sie es auf jeden Fall wieder­finden, etwa in einem Ordner für Steuer­angelegenheiten oder auf ihrem Desktop. Es gibt auch die Variante, das Zertifikat auf einem speziellen Sicher­heits­stick oder einer Signaturkarte extra verschlüsselt abzu­speichern. Elster-Stick und -Kartenlesegerät müssen Nutzer aber kaufen. Das kann zwischen 49 und 150 Euro kosten und lohnt sich eher für Unternehmer und Steuerberater.

Wie logge ich mich bei Elster ein? Im Internet ist es üblich, sich mit Benutzer­namen und Pass­wort anzu­melden. Nicht so bei Elster: Um eine höheren Daten­schutz zu gewähr­leisten, ersetzt die Zertifikats­datei den Benutzer­namen. Um Zugang zu ihrem Elster-Konto zu erhalten, laden Nutzer bei der ersten Anmeldung den elektronischen Schlüssel hoch und geben ihr Pass­wort ein. Damit ist die Registrierung voll­ständig. So loggen sich Nutzer auch anschließend jedes Mal in ihr Elster-Konto ein.

Wie finde ich das Zertifikat wieder? Wer das Zertifikat für die Anmeldung nicht mehr findet, gibt in der Such­funk­tion des Computers „.pfx“ ein – mit diesem Kürzel endet die Zertifikats­datei. Der PC sollte es so auffinden und den entsprechenden Speicher­ort anzeigen können. Als Speicher­ort eignet sich auch ein USB-Stick oder eine externe Fest­platte. So lässt sich das Elster-Portal von jedem Computer aus aufrufen. Das gilt inzwischen auch für Mac-Nutzer, die den Apple-Browser Safari verwenden. Dieser unterstützt inzwischen die Elster-Webseite. Bisher mussten Mac-Nutzer auf Google Chrome oder Firefox zurück­greifen.