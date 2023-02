Steuererklärung 2022 Welche Fehler richtig Geld kosten

Jedes Jahr schenken Steuerzah­lerinnen und Steuerzahler dem Staat Geld. Vor allem, indem sie keine Steuererklärung abgeben. „Das ist der vielleicht größte Fehler, den Steuer­pflichtige machen“, sagt Dominic Eser von der Lohn­steuer­hilfe Bayern e. V. Dabei lohnt sich oft die Mühe: Laut Statistischem Bundes­amt bekommen Berufs­tätige im Schnitt 1 072 Euro zurück.

Tipp: Wer eine Steuererklärung abgeben muss, steht in unserem Special Steuererklärung: Wann eine Abgabe Pflicht ist .

Was alles schief­gehen kann

Für Laien kann die Abrechnung mit dem Finanz­amt schnell zu einer nerven­aufreibenden und komplizierten Sache werden: Bis wann ist sie abzu­geben, was kann man alles absetzen, welche Belege sind wichtig? Dabei tappt die eine oder der andere schnell mal in eine Steuerfalle.

Wir haben neun typische Fehler in der Abrechnung für das Jahr 2022 unter die Lupe genommen: Unsere Musterfamilie aus Göttingen – berufs­tätige Eltern mit drei Kindern – hat etwa vergessen, Unter­halts­zahlungen an die studierende Tochter und Anfahrts­kosten von Hand­werkern in der Steuererklärung abzu­rechnen. Auch Ausgaben für Telefon und Internet im Homeoffice blieben außen vor. Wie viel diese Pannen gekostet haben, hat unser Steuer­experte ermittelt.